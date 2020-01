Từ 1/1/2020: Không có, không mang giấy tờ xe, không thắt dây an toàn bị phạt bao nhiêu tiền?

ANTD.VN -Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt mới đối với người điều khiển phương tiện không có, không mang giấy tờ xe, không thắt dây an toàn được áp dụng từ 1/1/2020.

Khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải đem theo: Giấy đăng ký xe; Bằng lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thường gọi là bảo hiểm xe máy). Nếu thiếu bất cứ giấy tờ nào nêu trên, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, về Giấy đăng ký xe:

Đối với ô tô, cá nhân không có đăng ký xe bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng. Cá nhân không mang theo đăng ký xe bị phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng.

Đối với xe máy, cá nhân không có đăng ký xe bị phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng. Cá nhân không mang theo đăng ký xe máy bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây bị phạt từ 80.000 - 120.000 đồng).

Về Giấy phép lái xe (GPLX):

Đối với ô tô, người điều khiển xe không có GPLX bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng; Không mang theo GPLX bị phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng.

Đối với xe máy, người điều khiển xe không có GPLX bị phạt tiền từ 800.000 đồng - 1,2 triệu đồng; Không mang theo GPLX bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Về Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định, người điều khiển ô tô không có giấy tờ này bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng; tước quyền sử dụng GPLX từ 1 - 3 tháng; Không mang theo Giấy chứng nhận kiểm định bị phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng.

Về giấy tờ bảo hiểm, lái xe ô tô không có hoặc không mang theo bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng. Người điều khiển xe máy không có hoặc không mang theo bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây bị phạt từ 80.000 - 120.000 đồng).

Cũng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng đối với hành vi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy (theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP mức phạt tiền đối với hành vi này chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng).

Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.