Trao tặng hơn 2.000 mũ bảo hiểm cho học sinh vùng cao Yên Bái

Sự kiện ngoài hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm còn có thêm nhiều hoạt động diễn ra như các tiết mục tiểu phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông cũng như buổi chia sẻ gần gũi với các em học sinh và phụ huynh về chủ đề “Hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách và trật tự an toàn giao thông” nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT đến học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của cha mẹ đối với trẻ em, tăng cường ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Nhân sự kiện này, Công ty Bảo Việt Tokio Marine cũng dành tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó không may có thân nhân là nạn nhân tai nạn giao thông trên địa bàn.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia cùng đại diện nhà tài trợ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh vùng cao Văn Yên, Yên Bái

Đồng thời, Công ty cũng gửi tặng thư viện trên địa bàn nhiều đầu sách truyện bổ ích để đóng góp xây dựng thư viện xanh, giúp các em học sinh bồi dưỡng tình yêu sách cũng như góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa đọc trong môi trường học đường.

Được biết trong thời gian tới, Ủy ban ATGT quốc gia và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine sẽ tiếp tục triển khai các chiến dịch trao tặng mũ bảo hiểm học sinh tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn trên cả nước với mong muốn nỗ lực hết mình chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học đường nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia thông tin, 11 tháng đầu năm 2019 tình hình TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người.

So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 935 vụ (giảm 5,56%), số người chết giảm 520 người (giảm 6,94%), số người bị thương giảm 962 người (giảm 7,34%); với tinh thần này, Uỷ ban ATGT quốc gia dự kiến năm 2019 số người chết do TNGT sẽ giảm trên 5% so với năm 2018, mức giảm sâu nhất kể từ năm 2014 đến nay.

Dự kiến, số người chết do TNGT trong năm nay sẽ ở mức dưới 8000 người, tương đương với mức năm 2000, trong khi số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tăng gấp 9 lần (2000 có gần 7 triệu xe, 2019 có gần 63 triệu xe).

“Tuy nhiên chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng tình hình TNGT vẫn rất phức ạp, số vụ TNGT còn nhiều, số người chết và bị thương do TNGT còn cao. Tính riêng năm 2018, số nạn nhân trẻ em dưới 18 tuổi bị thương vong do TNGT là 1.442 người (chiếm 6,6%), giảm 11,85% so với năm 2017; còn tai nạn giao thông liên quan thanh niên, thiếu niên (dưới 27 tuổi) có liên quan đến hơn 35% số vụ TNGT”- ông Hùng cho hay.