Toyota triệu hồi hơn 30 nghìn xe để khắc phục lỗi

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD- Bộ Công Thương) vừa thông báo về chương trình triệu hồi lớn của Toyota Việt Nam.

Theo đó, các xe do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam sản xuất và phân phối chính thức đều bị ảnh hưởng. Cụ thể, có 3.763 xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) là: Lexus, Land Cruiser 200, Alphard và Fortuner và 29.513 xe Camry, Corolla, Innova do Toyota Việt Nam sản xuất và nhập khẩu cùng bị mắc một lỗi.

Các xe trong diện bị ảnh hưởng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Trong một số trường hợp đặc biệt, xe có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Toyota cho biết, những xe trong dải ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu để cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể phát sinh vết nứt trong quá trình sản xuất.

Điều này dẫn tới cánh bơm này có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục CT&BVNTD khuyến cáo người sử dụng kiểm tra xem xe của mình có thuộc diện phải triệu hồi hay không để được hỗ trợ sửa chữa, khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

