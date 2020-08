Tiếp tục sứ mệnh, Vietjet thực hiện trung bình 1 chuyến bay cứu trợ/ngày

Chỉ trong thời gian từ 27/7 đến 2/8/2020, hãng hàng không Vietjet đã thực hiện liên tiếp 7 chuyến bay đưa gần 2.000 công dân Việt Nam về nước an toàn với tất cả các quy trình kiểm soát dịch bệnh, an ninh - an toàn cao nhất.

Mỗi ngày một chuyến bay, từ Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Brunei, Indonesia, Myanmar, Hàn Quốc, tàu bay Vietjet cùng phi hành đoàn, nhân viên hàng không đều đặn đưa những công dân nằm trong nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác... trở về quê hương.

Phi hành đoàn bay trước giờ lên đường giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài

Đặc biệt, lần đầu tiên tàu bay mang trên mình màu cờ đỏ sao vàng đã hạ cạnh xuống sân bay quốc tế Brunei mang theo tình cảm và niềm hân hoan chào đón người dân, các chuyên gia tại đảo quốc xinh đẹp này với nguyện vọng được sớm trở về với gia đình, người thân, công việc.

Dù chuyến bay có nguy cơ mắc dịch bệnh nhưng ai cũng hào hứng

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Vietjet đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay.

Ngay sau khi hạ cánh an toàn, toàn bộ những người tham gia hành trình bay được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định. Hãng cũng chủ động đề xuất phân bổ điểm đến phù hợp với năng lực cách ly trong nước cũng như nhu cầu của công dân Việt Nam.

Tất cả các tàu bay của Vietjet sau khi thực hiện các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam về đều được phun khử trùng

Tính tới cuối tháng 7, Vietjet đã đưa được gần 10.000 công dân Việt Nam ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Sri Lanka, Bangladesh, Philippines, Brunei, Indonesia và Myanmar về nước an toàn.

Tính tới cuối tháng 7, Vietjet đã đưa gần 10.000 công dân Việt Nam ở các nước hồi hương

Với sứ mệnh của một hãng hàng không phục vụ người dân và du khách, Vietjet phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong các công tác phòng, chống dịch, phi hành đoàn Vietjet cũng sẵn sàng lên đường ngay khi được giao phó niềm tin, mang trở về quê hương những người con của nước Việt, các chuyên gia quốc tế...

Khi dịch COVID-19 lần nữa trở lại Việt Nam, Vietjet cũng tiên phong triển khai các kế hoạch khai thác đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách, nhân viên..., tăng cường 15 chuyến bay cứu trợ đến và đi Đà Nẵng để giải cứu hành khách trước khi tạm dừng khai thác các đường bay tới thành phố này theo quyết định của Bộ GTVT và Cục Hàng không Việt Nam.

Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan quản lý, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn trước, trong và sau khi thực hiện chuyến bay. Đến nay, phi công, tiếp viên, nhân viên của hãng đều an toàn.