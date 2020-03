Thu phí tự động không dừng trên quốc lộ 5 từ ngày mai, 12-3

ANTD.VN - Từ ngày mai, 12/3, hai trạm thu phí trên QL5 bắt đầu triển khai thu phí tự động không dừng (ETC).

Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) vừa thông tin, từ ngày mai, 12/3, hai trạm thu phí trên QL5 bắt đầu triển khai thu phí tự động không dừng (ETC). Hiện tại, mỗi trạm sẽ có 2 làn ở giữa áp dụng thu phí ETC (mỗi chiều 1 làn ETC).

Để thuận tiện cho việc vận hành và đảm bảo quyền lợi của khánh hàng sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, Vidifi khuyến cáo các xe đã dán thẻ thu phí tự động của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông theo mức thu phí của trạm khi lưu thông vào làn thu phí ETC sẽ được sử dụng dịch thu phí ETC (lưu ý không mua vé giấy từ thời điểm này để tránh trả phí 2 lần).

Quốc lộ 5 thu phí tự động không dừng từ ngày mai, 12-3

Khi qua làn thu phí ETC, người điều khiển phương tiện cần giữ tốc độ không vượt quá 30km/h và giữ khoảng cách tối thiểu giữa 2 xe khoảng 15m, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và trạng thái barrie, làm theo hướng dẫn của nhân viên thu phí để đảm bảo an toàn giao thông.

Các xe chưa dán thẻ thu phí tự động hoặc đã dán thẻ nhưng chưa nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông theo mức thu phí của trạm không lưu thông vào làn thu phí ETC.

Để lưu thông qua làn thu phí ETC và sử dụng dịch vụ thu phí không dừng, lái xe cần đăng ký dán thẻ, mở tài khoản giao thông và nạp đủ tiền.

Mỗi trạm thu phí trên QL5 sẽ bố trí 2 điểm cung cấp dịch vụ của Công ty VETC thực hiện dán thẻ, mở tài khoản giao thông (miễn phí dán thẻ lần đầu), thời gian bắt đầu từ ngày 11/3.

Cũng theo VIDIFI, các phương tiện sử dụng vé tháng, quý và phương tiện được miễn giảm phí cần đưa xe đến dán thẻ, nạp tiền để lưu thông qua làn thu phí ETC được nhanh chóng, thuận tiện.

Ngoài điểm dán thẻ và nạp tiền trên, lái xe muốn dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản giao thông có thể đến các trung tâm đăng kiểm hoặc các trạm thu phí khác đã triển khai thu phí tự động không dừng để dán thẻ.