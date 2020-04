Thi công vành đai 2 trên cao, phương tiện đi lại ra sao?

Sở GTVT Hà Nội vừa chấp thuận phương án rào chắn, phân luồng, tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2. Thời gian áp dụng từ nay đến 30/7/2020.

Theo đó, đơn vị thi công sẽ rào chắn đường Minh Khai (Vĩnh Tuy - Mai Động) đoạn từ cổng Time City đến trụ P9 (chiều dài 510m) gồm 2 đoạn: Từ cổng Time City đến cổng bệnh viện Vinmec, chiều dài 170m (đầu tuyến đến trụ P1), tháo dỡ rào chắn, bề rộng mỗi bên 13,5m;

Dự án đường vành đai 2 trên cao từ Ngã Tư Sở tới cầu Vĩnh Tuy

Từ cổng bệnh viện Vinmec đến phố Tam Trinh, chiều dài 275m (từ trụ P3 đến trụ P9), đóng dải phân cách giữa trụ P5-P6, bề rộng rào chắn 19m, bề rộng mỗi bên 11m. Còn tại nút giao Đông Kim Ngưu, sẽ thu gọn diện tích rào chắn trung tâm nút, đảm bảo bề rộng trung tâm nút giao 23,5m.

Trong thời gian trên, cơ quan chức năng tổ chức giao thông hai chiều riêng biệt cho các phương tiện tham gia giao thông đi trên 2 tuyến đường đã mở rộng (11m - 13m mỗi bên).

Trong khi đó, tại đoạn từ Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở, đơn vị thi công sẽ rào chắn thành 7 đoạn, phục vụ thi công bó vỉa, rãnh thoát nước, hoàn trả mặt đường và hoàn thiện ramp kết nối, sơn gầm cầu, thi công đúc cánh dầm mở rộng.

"Các đơn vị thi công và nhà thầu bố trí đầy đủ, điều chỉnh hệ thống sơn kẻ, biển báo đảm bảo ATGT, an toàn lao động tại khu vực thi công. Ban đêm phải có đèn cảnh báo nguy hiểm, hệ thống chiếu sáng tạm có người hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông", Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Thanh tra Sở GTVT được yêu cầu hợp với Phòng CSGT, Cảnh sát trật tự - Công an TP, công an, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu bố trí lực lượng chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao thông, kết hợp giải quyết các vi phạm trên các tuyến đường trong khu vực;

Tổ chức kiểm tra công trường thi công và yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu thu gọn rào chắn tại các vị trí đã hoàn thiện thi công theo đúng quy định.

Tập đoàn Vingroup và các nhà thầu bố trí đầy đủ, điều chỉnh hệ thống sơn kẻ, biển báo đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động tại khu vực thi công, ban đêm phải có đèn cảnh báo nguy hiểm, hệ thống chiếu sáng tạm có người hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông, chịu hoàn toàn trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Bên cạnh đó, cần thiết kế hệ thống rào chắn bằng tôn đảm bảo an toàn giao thông và tầm nhìn cho các phương tiện tại các vị trí giao cắt, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong suốt quá trình thi công.

Trong quá trình thi công, phương tiện, vật tư, thiết bị phải có vị trí tập kết an toàn trong khu vực thi công. Đất thải phải được vận chuyển ngay đến nơi quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường. Các phương tiện phục vụ thi công (xe chở vật liệu, phế thải...) phải đăng ký xin giấy phép của cấp có thẩm quyền mới được phép vào khu vực, thi công.

Đồng thời, phải thi công theo đúng tiến độ cho phép và quy chế đã quy định theo phương thức làm đầu gọn đấy.