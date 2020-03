Thi công cẩu thả, việc thay thế gối cầu đường vành đai 3 trên cao phải tạm dừng

ANTD.VN -Sở GTVT Hà Nội yêu cầu tạm dừng việc sửa chữa, thay thế 53 khe co giãn, gối cầu đường vành đai 3 trên cao để khắc phục tình trạng mất ATGT.

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản thông báo tạm dừng việc thi công thay thế 53 khe co giãn, gối cầu trên đường vành đai 3 trên cao.

Theo Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn, qua theo dõi của Sở và phản ánh của báo chí, trong quá trình thi công dự án sửa chữa, thay thế khe co giãn đường vành đai 3 trên cao đoạn cầu Dậu - cầu Mai Dịch, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chưa tuân thủ theo các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phương án phân luồng đã được Sở phê duyệt, gây mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương rà soát toàn bộ các dự án cải tạo, sửa chữa đang triển khai trên địa bàn thành phố, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phương án phân luồng tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Việc thi công thay thế gối cầu đường vành đai 3 trên cao được người dân phản ánh mất an toàn

Dự án sửa chữa, thay thế khe co giãn đường vành đai 3 trên cao đoạn cầu Dậu - cầu Mai Dịch phải tạm dừng thi công và chỉ được phép tiếp tục sau khi đã khắc phục các tồn tại gây mất an toàn giao thông.

Sở GTVT cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các nhà thầu và các cá nhân có liên quan trong quá trình thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, Sở GTVT Hà Nội giao Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thi công dự án nói trên, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành;

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tránh gây mất an toàn và ùn tắc giao thông trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Trước đó, theo phản ánh của người tham gia giao thông trên đường vành đai 3 trên cao đoạn từ siêu thị Big C Thăng Long đến cầu Mai Dịch, tại một số vị trí công trường, các đơn vị thi công đã che đậy bằng tấm thép vẫn còn cả đinh thép nhô lên cao, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, Sở GTVT đã phê duyệt phương án sửa chữa, thay thế 53 khe co giãn, gối cầu đường vành đai 3 trên cao do quá trình khai thác đã dẫn tới hư hỏng. Tổng kinh phí để thực hiện việc sửa chữa, thay thế là 15 tỷ đồng.