Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới: Quyền lợi ra sao?

CSGT đồng loạt ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông



Từ 15/5 đến 14/6/2020, lực lượng CSGT trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội. Đây cũng chính là đợt tổng kiểm soát thứ hai trên toàn quốc kể từ đầu năm. Đặc biệt, CSGT sẽ được phép dừng tất cả phương tiện để kiểm tra mà không cần có lỗi vi phạm ban đầu.

Chưa có thống kê con số cụ thể nhưng theo thông tin ghi nhận được, ngay trong buổi sáng đầu tiên ra quân (ngày 15/5/2020), đã có hơn 9.000 trường hợp bị lập biên bản xử phạt với các lỗi chủ yếu như vi phạm về tốc độ, không đảm bảo giấy tờ. Đa số chủ ô tô đều có bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho xe của mình, vì không có sẽ không được xét đăng kiểm xe, mua phí bảo trì đường bộ. Trong khi nhiều chủ mô tô, xe máy do chủ quan không tham gia loại bảo hiểm này hoặc bảo hiểm hết hạn mà không biết nên khi CSGT tổ chức kiểm tra mới nháo nhào tìm bảo hiểm.

Tại sao cần chuẩn bị Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới?

Trong những ngày vừa qua, bảo hiểm cho xe máy, ô tô đang được rất nhiều người dân quan tâm và chủ động tham gia để đảm bảo đầy đủ giấy tờ khi lưu thông trên đường. Trong đó, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới là loại giấy tờ mà người tham gia giao thông thường thiếu nhất, đặc biệt đối với người đi xe máy.

Chính phủ cũng quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP. Theo đó, chủ xe cơ giới nếu không mang giấy bảo hiểm xe hoặc giấy không còn hiệu lực, chủ xe bị phạt 100.000 - 200.000 đồng đối với xe máy và 400.000 - 600.000 đồng đối với ô tô.

Bên cạnh đó, cùng với sự gia tăng số lượng xe thì các vụ tai nạn cũng nhiều hơn; số người thiệt mạng, bị thương hoặc tàn phế theo đó tăng lên. Điều này gây ra nhiều nỗi đau cho các gia đình khi có người thân thiệt mạng, thương tật… tạo ra gánh nặng về kinh tế cho cả chủ xe, người bị nạn, gia đình và xã hội.

Chính vì lẽ đó, việc sở hữu cho bản thân một chương trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng đối với các chủ xe cơ giới, nếu không may có tai nạn xảy ra.

Trên thực tế việc giải quyết hậu quả của những vụ tai nạn giao thông thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian vì một số lý do: Thứ nhất, sau khi gây tai nạn một phần do hoảng sợ, một phần do thiếu trách nhiệm, lái xe đã bỏ trốn để mặc cho nạn nhân phải chịu hậu quả;

Thứ hai, lái xe quá nghèo, không đủ khả năng tài chính để bồi thường thiệt hại cho người thứ ba cũng như cho chủ xe; Thứ ba, sau tai nạn lái xe bị thiệt mạng không thể bồi thường cho nạn nhân được.

Do đó, để đảm bảo bù đắp những thiệt hại sau những vụ tai nạn, thì việc tham gia bảo hiểm xe cơ giới là hoàn toàn cần thiết. Nhà bảo hiểm sẽ bù đắp các thiệt hại của chính chủ xe cũng như thay mặt chủ xe bồi thường cho bên thứ ba, giúp họ nhanh chóng khắc phục hậu quả tai nạn và sớm ổn định ổn định cuộc sống. Điều đó tạo tâm lý yên tâm cho người tham gia giao thông và cũng thể hiện tinh thần nhân văn của xã hội, vậy quyền lợi khi chủ xe tham gia bảo hiểm là gì.

Quyền lợi của chủ xe khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới là gì?

Trên thực tế, việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới tại Việt Nam vẫn khá hình thức, đặc biệt là các chủ xe máy, họ chỉ mua để đối phó với CSGT vì sợ bị phạt, nhưng thực tế quyền lợi bảo hiểm mà chủ xe có thể nhận được là rất lớn so với số phí phải bỏ ra mà rất ít người quan tâm và biết để đòi quyền lợi của mình.

Theo quy định trong NĐ 103/2008/NĐ-CP và TT 22/2016/TT-BTC quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới thì quyền lợi của người tham gia bảo hiểm như sau:

Mức trách nhiệm về thiệt hại con người là 100 triệu đồng/1 người /1 vụ đối với ô tô, xe máy

Mức trách nhiệm về tài sản tối đa lên tới 100 triệu đồng/1 vụ đối với ô tô, và 50 triệu đồng/1vụ đối với xe máy

Các chủ xe lưu ý quy định trên để đảm bảo bảo quyền lợi của mình nếu không may bị tai nạn và gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới ở đâu? Như thế nào?

Ngày nay, việc tham gia các gói bảo hiểm xe cơ giới dễ dàng hơn bao giờ hết với nhiều hình thức đa dạng như mua trực tiếp từ các đơn vị bảo hiểm uy tín, các đại lý bảo hiểm hay tại các cơ sở kinh doanh được cấp phép của Nhà nước. Song song đó, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cũng có thể được tham gia thông qua hình thức trực tuyến ngay trên các trang bán hàng của doanh nghiệp hoặc các đơn vị liên kết, ví điện tử có uy tín như Momo…

Theo khuyến cáo, dù tham gia bảo hiểm theo hình thức nào, người dân cũng nên tìm hiểu và lựa chọn những địa chỉ uy tín để tránh mua phải bảo hiểm giả, không đúng quy chuẩn của pháp luật. Bên cạnh đó thời hạn bảo hiệm khách hàng cũng chỉ nên mua 01 năm, không nên vì giảm giá mà tham gia dài hạn, vì quy định hiện tại của pháp luật đối với bảo hiểm này là 1 năm. Trường hợp mua từ 2 năm là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời có thể không đảm bảo quyền lợi cho năm tiếp theo vì quy định của nhà nước về sản phẩm có thể thay đổi trong năm 2020.

Đáp ứng mọi nhu cầu từ phía người dân, Bảo hiểm Bảo Việt luôn không ngừng nghiên cứu và triển khai những giải pháp bảo hiểm toàn diện, tối ưu và an toàn. Các gói sản phẩm được thiết kế phù hợp cho tất cả các loại hình phương tiện vận chuyển, từ các loại xe con, xe khách, xe chở hàng (xe tải), xe ô tô chuyên dụng (xe bảo ôn, xe trộn bê tông, xe ô tô cẩu, xe chở xăng dầu…), xe taxi, xe đầu kéo rơ móc, xe buýt... tới các loại xe máy chuyên dùng trong công trình, bến cảng…

Sản phẩm bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới của Bảo hiểm Bảo Việt

Tại Bảo hiểm Bảo Việt, việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới đã trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết, người dân có thể đến trực tiếp các công ty, đại lý của Bảo Việt tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc hoặc đăng ký trực tuyến tại baovietonline.com.vn với chỉ vài thao tác đơn giản.

Là một doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín, liên tục cập nhật các bước tiến công nghệ cùng sự linh hoạt trong quy trình dịch vụ… đơn vị đã mang đến sự tin tưởng và trở thành lựa chọn số 1 của đa số người dân Việt Nam khi có nhu cầu tham gia bảo hiểm - vì xã hội phát triển.