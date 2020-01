Tàu xe dịp Tết Nguyên đán: Bị nhồi nhét, "chặt chém", gọi ngay đường dây nóng

ANTD.VN - Ủy ban ATGT quốc gia vừa thông báo hệ thống số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đi lại dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo đó, người dân phản ánh về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông liên hệ với Cục Cảnh sát giao thông theo số 0995.67.67.67; 0692342608.

Phản ánh các thông tin về lĩnh vực giao thông đường bộ 0983.60.8989 (Vụ Vận tải–Tổng cục đường bộ Việt Nam) 0916.60.8085 (Vụ An toàn giao thông – Tổng cục đường bộ Việt Nam).

Xe khách nhồi nhét dịp Tết bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện

Để phản ánh và được giải đáp trong lĩnh vực đường sắt, liên hệ theo các số, Cục Đường sắt Việt Nam 0865367565; Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực hàng không, liên hệ theo số 0916.562.119.

Để phản ánh và được giải đáp những thông tin liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, liên hệ theo các số 0243.8451888; Phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên hệ các số 0989.088.719 (Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia); 0977.497.891 (Vụ ATGT – Bộ GTVT); 0913363509 (Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia); 0936173906 (Văn phòng Ủy ban ATGT quố gia);

Ủy ban ATGT quốc gia khuyến nghị, người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin: hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện, số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dung tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

Trước đó, vào khoảng 21h tối 19/1, tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai đang tuần tra trên QL1, tại Km 1846 (đoạn qua TP Biên Hòa) kiểm tra xe khách lưu thông hướng TP.HCM - Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa (Nghệ An) điều khiển. Thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe có tổng cộng 82 người, vượt gấp đôi quy định.

Ngoài ra tài xế Nghĩa không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách. Ngay sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe.

Cũng trong đêm 19/1 tổ công tác kiểm tra xe khách 43 chỗ lưu thông trên QL1, mang biển số tỉnh Quảng Trị do tài xế Hoàng Quỳnh (49 tuổi, ngụ Quảng Trị) điều khiển. Thời điểm kiểm tra, trên xe khách có 77 người.

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt mức phạt có thể hơn 140 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký, phù hiệu và tem kiểm định xe.

Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính với nhiều lỗi vi phạm theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nhà xe bị buộc hạ tải và bố trí xe khác đưa hành khách về quê đón Tết.