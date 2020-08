Tăng cường tuần tra đêm, xử lý mạnh các trường hợp vi phạm an toàn giao thông

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm giúp phòng ngừa tai nạn, đảm bảo TTATGT

Siết chặt kiểm tra, phòng ngừa tai nạn

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền pháp luật về bảo đảm TTATGT, Cục CSGT cho biết, gần đây diễn biến tình hình TTATGT rất phức tạp, đặc biệt là xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, ngoài những nguyên nhân chủ quan thuộc về người điều khiển phương tiện còn phải kể đến nguyên nhân khách quan do hệ thống công trình, kết cấu hạ tầng giao thông thiếu an toàn, bất cập về tổ chức giao thông cũng như việc quản lý đối với đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải.

Để thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục trưởng Cục CSGT vừa có công điện đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường phối hợp với đơn vị chức năng của ngành giao thông vận tải tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng giao thông. Rà soát hệ thống vạch sơn, biển báo hiệu giao thông, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang, gờ giảm tốc tại các nút giao thông, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế, những vị trí mở đường dân sinh.

Tổ chức đánh giá, khảo sát xác định các “điểm đen” về TNGT, những vị trí thường tập trung đông người dọc các tuyến giao thông tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn, bảo đảm TTATGT. Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng CSGT thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Bố trí tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức kiểm tra, kiểm soát xe ô tô chở khách, xe ô tô vận tải hàng hóa hoạt động trên những cung đường có nguy cơ cao xảy ra TNGT, các “điểm đen” tiềm ẩn nguy cơ về TNGT và vào khung giờ ban đêm, nhất là trong thời gian từ 21h hôm trước đến 5h hôm sau.

Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý mạnh các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như: Điều khiển xe vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá số người; đi không đúng tuyến đường quy định… Chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là các vụ đặc biệt nghiêm trọng vừa qua.

Hà Nội vào cuộc quyết liệt

Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng Phòng CSGT, CATP Hà Nội thông tin, thực hiện kế hoạch cao điểm cũng như Công điện chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT đã triển khai tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý đối với những vi phạm liên quan đến xe khách, đảm bảo ATGT trong thời gian tới. Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có một số bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm…, hàng ngày có hàng chục nghìn lượt phương tiện ra vào bến.

Bên cạnh những xe khách chạy tuyến ban ngày thì còn rất nhiều nhà xe đường dài chạy vào ban đêm. Phần nhiều trong số đó đi các tỉnh miền núi phía Bắc hoặc xuyên Việt. Phòng CSGT cũng nhận định, nếu như các lái xe không đảm bảo được sự tỉnh táo, thái độ chấp hành pháp luật và các quy định an toàn khi điều khiển phương tiện thì những nguy cơ xảy ra TNGT nhất là ở các địa bàn xa Hà Nội, đường liên tỉnh, ở các vùng cao nơi đường sá khó đi, sẽ rất dễ xảy ra tai nạn.

Hiện Ban chỉ huy Phòng CSGT đang chỉ đạo tất cả các đội CSGT quản lý những cửa ngõ ra vào thành phố thành lập các tổ công tác đủ mạnh, tăng cường tuần tra kiểm soát lái xe, phương tiện ra vào thành phố. Bên cạnh việc kiểm tra an toàn kỹ thuật, các lái xe này đều được kiểm tra kỹ các về việc có sử dụng bia rượu hoặc ma túy hay không. Đối với những lái xe chở quá số khách so với quy định, bắt buộc phải sang khách, nếu không sẽ yêu cầu đình tài, tạm giữ phương tiện.

Đại úy Trần Quang Chinh - Đội phó Đội CSGT số 6, Phòng CSGT đánh giá, việc tăng cường kiểm tra của CSGT vào ban đêm đối với những loại hình vận tải hành khách có tác dụng làm thay đổi, nâng cao hơn ý thức của lái xe đối với việc đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân, hành khách, người đi trên đường. Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đội CSGT số 6 đã phát hiện và xử phạt gần 20.000 trường hợp lái xe vi phạm, trong đó có gần 2.000 xe khách vi phạm bị CSGT lập biên bản xử phạt. “Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Ban chỉ huy Phòng CSGT trong công tác thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm vào ban đêm, nhất là xe khách, phòng ngừa, quyết tâm không để xảy ra TNGT liên quan đến xe khách trên địa bàn đơn vị quản lý”- Đại úy Trần Quang Chinh nói.

Cùng với đó, hiện Đội CSGT số 14 cũng đang triển khai công tác kiểm tra xử lý xe khách ra vào bến tại 2 bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Dù quãng đường di chuyển từ bến xe ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ không xa, song theo như Trung tá Nguyễn Anh Tuấn - Đội phó của đơn vị cho biết, Đội CSGT số 14 phối hợp chặt chẽ với Đội CSGT số 8, các đơn vị thuộc Cục CSGT quản lý trên cao tốc để phân luồng từ xa, kịp thời phát hiện và xử lý những xe khách vi phạm trên tuyến nhất là vào ban đêm. Việc này sẽ góp phần phòng ngừa TNGT nhất là TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Hoạt động nói trên sẽ được tăng cường từ nay đến trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 2-9 cũng như kéo dài cho đến cuối năm 2020.