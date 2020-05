Tai nạn giao thông tăng trong ngày đầu nghỉ lễ 30-4 và 1-5

ANTD.VN - Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trên toàn quốc đã xảy ra 26 vụ TNGT khiến 14 người tử vong. Mặc dù số người chết và bị thương giảm nhưng số vụ TNGT lại tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người. So với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2019, tăng 6 vụ (tăng 30%), giảm 2 người chết (giảm 12,5%), giảm 4 người bị thương (giảm 20%). Trong đó, đường bộ xảy ra 26 vụ tai nạn, làm chết 14 người, bị thương 12 người. So với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2019, tăng 7 vụ (tăng 37%), giảm 2 người chết (giảm 12,5%), giảm 3 người bị thương (giảm 20%).

Đường sắt: không xảy ra. So với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2019, giảm 01 vụ, số người chết không tăng không giảm, giảm 01 người bị thương. Đường thủy không xảy ra tai nạn. So với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2019 không tăng không giảm.

Lực lượng CSGT đường bộ của Cục và Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 3.518 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; so với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2019, giảm 810 trường hợp (giảm 23%); nộp Kho bạc Nhà nước 4 tỷ 211 triệu đồng; tạm giữ 49 xe ô tô, 564 xe mô tô; tước 371 GPLX các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 179 trường hợp.

Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 86 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; so với ngày nghỉ Lễ đầu tiên của năm 2019, giảm 235 trường hợp (giảm 73%); nộp Kho bạc Nhà nước 139,350 triệu đồng.