Siêu tàu bay A350 bị xe băng chuyền chạy cắt mặt khi đang lăn về sân đỗ

ANTD.VN - Do thiếu quan sát, một nhân viên lái xe băng chuyền của một đơn vị mặt đất tại sân bay Nội Bài đã điều khiển xe chạy cắt ngang mặt của máy bay đang lăn về sân đỗ.

Vừa qua, tại CHK quốc tế Nội Bài, nhân viên N.H.M, lái xe thuộc Công ty CP Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) điều khiển xe băng chuyền di chuyển trên đường công vụ nhà ga hành khách T2 theo hướng từ tây sang đông.

Do thiếu quan sát, khi qua vị trí cầu hành khách số 34, lái xe này đã chạy cắt ngang giữa máy bay A350/VN-A890 thực hiện chuyến bay VN347 từ sân bay quốc tế Nagoya (Nhật Bản) về Nội Bài của Vietnam Airlines khi máy bay này đang lăn vào vị trí đỗ theo hệ thống dẫn đỗ tự động.

Siêu tàu bay A350 của Vietnam Airlines vừa bị một xe băng chuyền chạy cắt mặt khi đang lăn vào sân đỗ ở sân bay Nội Bài

Vụ việc dù chưa uy hiếp an toàn bay xong đã vi phạm nghiêm trọng quy định an ninh an toàn trong khu bay. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã lập hồ sơ vụ việc và bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Bắc để xử lý theo quy định.

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra tại sân bay này khi cơ trưởng chuyến bay BR397 của hãng hàng không Eva Air (hãng hàng không Đài Loan có trụ sở tại sân bay quốc tế Đào Viên) từ Đài Loan về Nội Bài đang lăn vào vị trí đỗ. Một lái xe cũng của HGS đã bất ngờ chạy cắt ngang phía mũi tàu bay mà nguyên nhân được cho là do thiếu quan sát.

Theo quy định về an toàn, khi tàu bay lăn vào vị trí đỗ đã đối chuẩn với vị trí đỗ theo hệ thống dẫn đỗ tự động (VDGS), tất cả phương tiện qua khu vực này phải dừng lại đến khi hệ thống dẫn tàu vào đúng vị trí quy định, tàu bay dừng, tắt động cơ, chèn bánh.

Các vụ việc dù chưa uy hiếp trực tiếp an toàn hàng không nhưng các trường trường hợp này, lái xe băng chuyền sẽ bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng theo quy định Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không.