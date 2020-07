Sáu tháng, hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông

ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn toàn quốc đã TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, xảy ra 6.783 vụ, làm chết 3.235 người, bị thương 4.939 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 19,05% số vụ, giảm 15,03% người chết, giảm 22,32% số người bị thương.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSGT đã tổ chức có hiệu quả tổng kiểm soát phương tiện trên toàn quốc và nhiều đợt TTKS, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành.

Nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra liên quan đến xe khách

Tăng cường nắm tình hình, xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT, phòng, chống đua xe trái phép và ùn tắc giao thông phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từng thời điểm. Do đó, tình hình TTATGT trên toàn quốc đã những chuyển biến mạnh mẽ, TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí so với 6 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, xảy ra 6.783 vụ, làm chết 3.235 người, bị thương 4.939 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 19,05% số vụ, giảm 15,03% người chết, giảm 22,32% số người bị thương.

Lực lượng CSGT cả nước đã lập biên bản xử lý 1.835.483 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 1.617 tỷ đồng, tước hơn 150 nghìn GPLX, tạm giữ 304.955 phương tiện. 6 tháng đầu năm, Công an các địa phương đã kiến nghị 854 điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, trong đó, kiến nghị tình trạng mặt đường 96 điểm, vạch sơn 139 điểm, biển báo hiệu 285 điểm...

Lực lượng CSGT đã chủ động nắm tình hình và thông qua các mặt công tác đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, bắt giữ 3.401 vụ, 2.743 đối tượng có dấu hiệu phạm tội trên tuyến giao thông.