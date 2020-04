Sau lệnh cấm, Bộ Giao thông lại cho phép Hà Nội trông giữ xe dưới gầm cầu

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở GTVT nghiên cứu ý kiến của Bộ GTVT về việc tổ chức trông giữ phương tiện dưới gầm cầu trên địa bàn để tổ chức thực hiện; Đồng thời tham mưu cho UBND TP Hà Nội những nội dung vượt thẩm quyền.

Liên quan vấn đề này, Bộ GTVT vừa đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội cho ý kiến về việc tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu.

Tại văn bản này, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho rằng, ngày 19/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 12 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021, trong đó giao nhiệm vụ cho UBND thành phố Hà Nội rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao để sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe.

Bộ GTVT chấp thuận cho Hà Nội được tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu

“Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố nghiên cứu triển khai.

Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND TP Hà Nội lưu ý một số vấn đề như: xây dựng cụ thể phương án sử dụng gầm cầu, gầm đường trên cao; phê duyệt phương án sử dụng gầm cầu, gầm đường trên cao phù hợp với phương án tổ chức giao thông; tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện, công trình kết cấu hạ tầng giao thông cũng như hoạt động giao thông trên tuyến đường.

Thời gian cho phép triển khai thực hiện không quá 2 năm theo Nghị quyết số 12 của Chính phủ”, văn bản của Bộ GTVT nêu.

Bộ GTVT cũng cho biết đang rà soát để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định của pháp luật có liên quan. Bộ GTVT sẽ nghiên cứu, cập nhật nội dung trên vào các quy định của pháp luật để phù hợp với thực tiễn về nhu cầu bãi đỗ xe. Đồng thời, bảo đảm an toàn cháy nổ đối với các hoạt động trông giữ ô tô, xe máy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, phương tiện và công trình kết cấu hạ tầng giao thông.

Hiện trên địa bàn TP Hà Nội có 4 vị trí gầm cầu tổ chức trông giữ phương tiện, gồm: gầm cầu Vĩnh Tuy; gầm cầu Chương Dương; gầm cầu vượt Ngã tư Vọng; gầm cầu vượt Mai Dịch.

Đầu năm 2019, Bộ GTVT đã yêu cầu TP Hà Nội chấm dứt việc trông giữ xe dưới gầm cầu bởi Thông tư số 35 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường bộ không cho phép sử dụng gầm cầu làm nơi trông giữ xe.

Tuy nhiên, theo Sở GTVT Hà Nội, hiện nhu cầu trông giữ phương tiện của người dân trên địa bàn Thủ đô rất lớn song diện tích đất dành cho giao thông tĩnh mới đáp ứng được 8-10% nhu cầu. 4 điểm trông giữ nói trên đã được thành phố chấp thuận từ trước khi Thông tư số 35 có hiệu lực.

Qua quá trình triển khai, các vị trí trên đáp ứng tốt các yếu tố như: tổ chức giao thông, an toàn cháy nổ, an ninh trật tự... Nghị quyết 12 của Chính phủ cũng nêu rõ, các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP.HCM thường xuyên rà soát, tổ chức hợp lý các khu vực gầm cầu, gầm đường trên cao để sử dụng tạm thời làm bãi đỗ xe, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Do vậy, TP Hà Nội đã đề nghị Bộ GTVT sửa đổi quy định, cho phép Hà Nội cũng như các thành phố lớn khác tiếp tục tổ chức trông giữ xe dưới gầm cầu tại một số khu vực đủ điều kiện để tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông.