Sân bay Nội Bài dần hồi sinh sau đại dịch Covid-19

Từ thời điểm chạm "đáy" trong tâm dịch Covid-19, sân bay Nội Bài vào những ngày tháng 4 chỉ đón 40 chuyến bay/ngày thì hiện tại, ngày 30/4, sân bay cửa ngõ Thủ đô đã đón 180 chuyến bay/ngày. Nội Bài đã có những dấu hiệu hồi sinh tích cực.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài thông tin, sau khi Việt Nam nới lỏng giãn cách xã hội, các chuyến bay nội địa tiếp tục được phép tăng tần suất, Cảng HKQT Nội Bài ghi nhận các chuyến bay nội địa đã tăng một cách đáng kể trong dịp lễ 30/4 và ngày Quốc lế lao động 1/5.

Khách qua sân bay Nội Bài đang dần đông đúc trở lại sau dịch Covid-19

Liên tiếp trong các ngày này, sản lượng vận chuyển hàng không đã tăng mạnh so với giai đoạn thấp điểm do giãn cách xã hội: Sản lượng chuyến bay trung bình những ngày cận kề dịp lễ 30/4, 1/5/2020 đã đạt hơn 180 lượt chuyến, so với ngày thấp điểm hồi đầu tháng 4 chỉ có 37 lượt chuyến (ngày 6/4).

Sản lượng hành khách đã đạt hơn 15.000 lượt khách trong khi ngày thấp nhất chỉ có hơn 1.000 khách vào 3/4.

Các phương tiện kết nối với sân bay đã được hoạt động trở lại

Cụ thể ngày 29/4, sản lượng chuyến bay đi đến Cảng HKQT đạt 184 lượt chuyến trong đó chủ yếu là các chuyến bay quốc nội (125 lượt chuyến), chuyến bay quốc tế chủ yếu là các chuyến bay chở hàng (59 lượt chuyến); sản lượng hành khách đạt 15.054 lượt khách.

Theo kế hoạch bay trong ngày 30/4, sản lượng các chuyến bay đạt 185 lượt chuyến (trong đó 126 lượt chuyến quốc nội và 59 lượt chuyến quốc tế).

Các dịch vụ vận tải hành khách công cộng như taxi, xe buýt, xe hợp đồng, xe điện được hoạt động đầy đủ trở lại tại Cảng HKQT Nội Bài kể từ ngày 29/4/2020; Nhiều dịch vụ tại Nhà ga hành khách T1 như ăn nhanh, giải khát… đã mở cửa phục vụ hành khách.

Đại diện Cảng HKQT Nội Bài khẳng định, hành khách qua sân bay Nội Bài yên tâm vì được bay không có nghĩa là chủ quan, lơ là phòng dịch. Đồng hành với cả nước trong giai đoạn vừa chống dịch vừa phục hồi các ngành nghề kinh tế, Cảng HKQT Nội Bài vẫn tiếp tục tăng cường hàng loạt các biện pháp chống dịch tại Cảng.

Công tác trực điều hành duy trì 24h/24h để xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh; Đảm bảo vệ sinh dịch tễ, phun khử khuẩn định kỳ tại nhà ga; Trang bị các biện pháp phòng hộ cho cán bộ nhân viên;

Đảm bảo khách giữ khoảng cách an toàn tại các khu vực làm thủ tục hàng không…, đang được Cảng HKQT Nội Bài duy trì triển khai và giám sát nghiêm túc.

“Dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, khó khăn rồi sẽ qua đi, Cảng HKQT Nội Bài nói riêng và ngành hàng không nói chung sẽ sẽ nhộn nhịp trở lại. Những nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ nhân viên Cảng HKQT Nội Bài đã và đang khẳng định thương hiệu: Nội Bài là điểm đến an toàn”- ông Tô Tử Hà – Phó giám đốc Cảng HKQT Nội Bài chia sẻ.

Quy trình an toàn cho khách đi tàu bay

Trước đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng đã đưa ra quy trình khai thác đảm bảo an toàn cho hành khách đi máy bay trong giai đoạn dịch Covid-19 nhằm tạo niềm tin cho hành khách quay trở lại, đồng thời duy trì huyết mạch giao thông để bảo đảm “mục tiêu kép” bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ và khoa học trong công cuộc ngăn ngừa, chống dịch Covid-19

Quy trình này sẽ được Cục Hàng không ban hành ngay vào tuần đầu tiên của tháng 5/2020 và sẽ được thông tin bằng phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Quy trình với khách quốc nội đi, quy trình chia làm 6 bướ; đối với khách quốc tế đến quy trình được thực hiện tại khu vực riêng biệt để đảm bảo an toàn cho hành khách đến và hành khách tại nhà ga.