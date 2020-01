Phạt nặng vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe là cần thiết, vì sức khỏe, tính mạng của con người

Sau hơn 1 tuần các văn bản trên có hiệu lực thi hành, hiện có nhiều cá nhân có quan điểm trái chiều về quy định nói trên. Họ viện cớ rằng, dù không uống rượu bia, nhưng nồng độ cồn có thể vẫn cao do trước đó người điều khiển giao thông sử dụng một số loại hoa quả, thực phẩm, thuốc... Vì vậy, nếu kiểm tra nồng độ cồn sẽ cho kết quả thiếu chính xác, dẫn đến nguy cơ không ít người tham gia giao thông bị phạt tiền “oan”…

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người đi đường

Bao biện để chống đối

Theo các chuyên gia y tế, có một số thực phẩm khi sử dụng có thể làm tăng nồng độ cồn trong cơ thể như quả vải, sầu riêng, xoài, dứa... Tuy vậy, nồng độ cồn trong các loại thực phẩm này đều không cao và sẽ bay hơi sau một thời gian ngắn. Khi sử dụng các loại thực phẩm, thuốc có chứa ethanol, mỗi cá nhân nên nghỉ ngơi ít nhất từ 15-30 phút mới tham gia giao thông.

Đối với việc sử dụng rượu bia khi lái xe, một số cá nhân hiện chỉ tập trung vào việc làm sao để uống và không bị phạt mà phớt lờ những mục tiêu tốt đẹp, quan trọng của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Đó là sự cảnh báo về tác hại và tiến tới giảm dần việc sử dụng rượu bia để giảm bệnh tật, tử vong và những hệ luỵ xấu cho xã hội từ bia rượu. Sự phớt lờ đó là không thể chấp nhận được”. Luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội

Theo bác sỹ Nguyễn Thanh Hải (Đại học Y Hải Phòng), thời gian để không còn nồng độ cồn trong máu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như liều lượng, loại rượu uống, nồng độ rượu, tình trạng sức khỏe, bệnh lý của người sử dụng… Song, để chuyển hóa hết hoàn toàn một đơn vị cồn, cơ thể phải mất 1-2 giờ (một đơn vị cồn khoảng 10 gram cồn nguyên chất, tương đương với 2/3 lon bia 330ml nồng độ 5%, một ly rượu vang 100ml có nồng độ cồn 13%, một chén rượu 30ml có nồng độ cồn 40%).

“Việc ban hành Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP là cần thiết và rất kịp thời, vì sức khỏe, tính mạng của con người. Bởi bất kể nồng độ cồn là bao nhiêu thì cũng đều ảnh hưởng tới hệ thần kinh của người sử dụng, dẫn tới nguy cơ lái xe không an toàn. Để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh, người dân không nên sử dụng rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông” - Bác sỹ Hải nhấn mạnh.

Gần đây nhất, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cũng khẳng định, không có chuyện ăn hoa quả hay uống siro mà bị xử phạt. Cục CSGT đã quán triệt tới các đơn vị, nếu lái xe trình bày vừa ăn hoa quả hoặc uống siro thì sẽ cho họ uống nước hoặc 5 phút sau kiểm tra lại. Kết quả thông báo không có nồng độ cồn thì không xử lý, ngược lại, nếu chính xác có nồng độ cồn thì phải xử lý theo quy định.

Ngoài ra, lực lượng CSGT được trang bị camera giám sát, khi kiểm tra nồng độ cồn phải quay toàn bộ quá trình làm việc nên rất khó xảy ra tiêu cực. Được biết, quy trình kiểm tra, xét nghiệm nồng độ cồn của lực lượng CSGT hiện nay rất chính xác, rất khó để xảy ra trường hợp “xử oan”. Thực tế từ trước đến nay cho thấy chưa có trường hợp nào ăn hoa quả trước khi điều khiển phương tiện phát sinh nồng độ cồn mà bị phạt. Chỉ có những người viện cớ, chống đối người thi hành công vụ... mới đưa ra lý do đó.

Số ca bệnh nhập viện do sử dụng rượu bia giảm đáng kể sau khi Nghị định 100 có hiệu lực

Nghị định 100 không mâu thuẫn với Luật Giao thông đường bộ

Về hành vi sử dụng rượu bia trước và trong khi lái xe, Nghị định 100/2019/CP-NĐ quy định, người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn sẽ phạt tiền tối đa từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng nếu nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/1 lít khí thở. Người điều khiển xe mô tô bị phạt tới 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng. Thậm chí, người điều khiển xe đạp, xe thô sơ nếu vi phạm về nồng độ cồn cũng sẽ bị phạt tiền cao nhất là 600.000 đồng.

Sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, một số cá nhân cho rằng, văn bản này mâu thuẫn với Luật Giao thông đường bộ 2008. Bởi Luật Giao thông đường bộ chỉ nghiêm cấm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50ml/100ml máu hoặc 0,25mg/1 lít khí thở. Nghĩa là, Luật Giao thông đường bộ không hề cấm đối với người đi xe máy có nồng độ cồn chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1 lít khí thở và cũng không hề có quy định cấm người đi xe đạp có nồng độ cồn.

Phân tích quy định trên dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, thời gian qua, số lượng các vụ tai nạn giao thông do lái xe uống rượu bia ngày càng tăng. Do đó, việc Luật Phòng chống tác hại của rượu bia 2019 được áp dụng chắc chắn sẽ giảm đáng kể tai nạn giao thông, đảm bảo ANTT xã hội. Mặt khác, quy định tại Nghị định 100 về xử phạt nồng độ cồn không hề mâu thuần với Luật Giao thông đường bộ bởi khoản 1, Điều 35 Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019 đã sửa đổi, bổ sung khoản 8, Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ 2008 thành “nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”. Do vậy, quy định tại Nghị định 100 là hoàn toàn phù hợp với Luật Giao thông đường bộ (sau khi đã được sửa đổi bởi Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia).

“Thời gian qua, một số quy định mới được ban hành ban đầu khó được người dân chấp nhận như quy định người ngồi trên xe gắn máy bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, quy định này đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả rất tích cực trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người đi đường. Đối với việc sử dụng rượu bia khi lái xe, một số cá nhân hiện chỉ tập trung vào việc làm sao để uống và không bị phạt mà phớt lờ những mục tiêu tốt đẹp, quan trọng của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Đó là sự cảnh báo về tác hại và tiến tới giảm dần việc sử dụng rượu bia để giảm bệnh tật, tử vong và những hệ luỵ xấu cho xã hội từ bia rượu. Sự phớt lờ đó là không thể chấp nhận được” - luật sư Lê Hồng Vân nhận định.