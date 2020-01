Những mẹo "bỏ túi" chống say tàu xe khi về quê ăn Tết mà không cần thuốc

ANTD.VN - Say tàu, xe là nỗi ám ảnh của rất nhiều người mỗi khi phải dịch chuyển. Nó khiến cho cơ thể mệt mỏi, từ đó làm cho những chuyến du xuân, về quê... của bạn bị phá hỏng một cách “thảm hại”. Dưới đây là một số cách xử trí đơn giản nhất có thể giúp chống say tàu xe hiệu quả mà không cần phải sử dụng đến thuốc.

Nghe nhạc trong suốt chuyến đi

Theo nghiên cứu, âm nhạc có khả năng làm giảm cảm giác khó chịu do chứng buồn nôn, say xe gây ra. Bởi khi nghe nhạc, não bộ của bạn sẽ bị đánh lạc hướng, tập trung cảm nhận giai điệu bài hát mà quên đi những triệu chứng sinh lý liên quan đến say tàu xe.

Nghe nhạc, não bộ của bạn sẽ bị đánh lạc hướng và cảm giác dễ chịu hơn

Đây là cách đơn giản, không tốn quá nhiều thời gian và công sức chuẩn bị nhưng lại mang đến rất nhiều lợi ích bất ngờ cho chuyến đi của bạn. Bạn chỉ cần tải về máy những bài hát yêu thích, đeo tai nghe và thưởng thức chúng trong suốt cuộc hành trình mà không cần bận tâm đến cảm giác say xe.

Trò chuyện với mọi người xung quanh

Những người bị say tàu xe sẽ luôn có cảm giác lo sợ và nhạy cảm với mùi trên xe. Tuy nhiên, nếu bạn nói chuyện với bạn bè, những người đi cùng hoặc những người ngồi gần với vị trí của bạn trong suốt hành trình, bạn sẽ dễ dàng quên đi cảm giác đang ngồi trên xe. Điều này sẽ giúp bạn giảm căng thẳng, vui tươi và tinh thần trở nên dễ chịu hơn trong chuyến đi.

Nói chuyện với mọi người khi đi tàu xe sẽ giúp bạn quên đi cảm giác say xe

Sử dụng bánh mì

Không phải ngẫu nhiên, bánh mì được chọn là thực phẩm hàng đầu cho những bữa ăn nhẹ khi lên tàu xe. Bởi theo các chuyên gia, khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin, men này kết hợp với axit amin trong bánh mì sẽ giúp tinh thần của bạn được trấn tĩnh và thoải mái hơn.

Mùi thơm của bánh mì sẽ giúp bạn át đi mùi khó chịu trên xe

Đồng thời, mùi thơm nhè nhẹ, đặc trưng của bánh mì sẽ giúp bạn quên đi mùi tàu xe và không có cảm giác say xe. Chính vì thế, hãy dự phòng một ít bánh mì trong túi hoặc trong vali để cuộc vui của bạn không bị gián đoạn và được trọn vẹn nhất.

Ngậm gừng

Gừng là một loại thực phẩm tự nhiên, có vị cay cay, tính âm, được gọi là sinh khương có thể phát tán phong hàn, giúp giảm cảm giác say xe, chống nôn ói hiệu quả mà không để lại tác dụng phụ.

Gừng giúp giảm cảm giác say xe, chống nôn ói hiệu quả mà không để lại tác dụng phụ

Theo đông y, để gừng phát huy được tác dụng hiệu quả, cách tốt nhất là bạn nên sử dụng nó trước khi khởi hành 30 phút. Dùng một miếng gừng nhỏ, gọt vỏ, rửa sạch, sau đó giã nát và uống với một ly nước ấm. Đồng thời, bạn có thể cắt gừng ra thành từng lát hình tròn mang theo trên xe, thỉnh thoảng ngậm chúng hoặc dán vào rốn trong suốt hành trình. Việc này sẽ giúp bạn có cảm giác thoải mái, bình tĩnh và thư giãn hơn.

Bên cạnh gừng tươi, bạn có thể sử dụng kẹo gừng để thay thế. Vị ngọt của kẹo, kết hợp với mùi hăng hăng, cay cay của gừng sẽ giúp bạn dễ chịu hơn, tăng cường tuần hoàn não, tránh đau đầu, chóng mặt.

Không đọc sách báo

Các chuyên gia khuyến nghị rằng, không nên đọc sách báo hay xem bản đồ trong lúc đang ngồi trên xe. Bởi hoạt động này khiến mắt bạn phải hoạt động liên tục, đưa đi đưa lại nhiều lần sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, không tỉnh táo. Đồng thời, nó sẽ thúc đẩy cảm giác say xe đến gần hơn, khiến bạn thấy chóng mặt, buồn nôn và uể oải.

Ngửi vỏ cam, quýt, chanh hoặc quất

Một trong những cách chống say xe hiệu quả và đơn giản nhất đó là sử dụng vỏ cam, vỏ quýt, chanh hoặc quất trong những chuyến đi. Bạn có thể cầm trên tay để ngửi, hoặc gập đôi lại để tinh dầu và mùi hương của nó át đi mùi tàu xe. Ngoài ra, bạn có thể cắt nhỏ thành từng miếng và ngậm trong miệng để tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái, nhẹ nhõm và giảm bớt triệu chứng buồn nôn.

Tinh dầu có trong vỏ chanh, vỏ quýt, cam hoặc quất tươi có tác dụng rất tốt trong việc làm thư giãn đầu óc, chống nôn ói và giảm cảm giác say xe