Nhiều phi công Pakistan dùng bằng lái giả: Tạm dừng bay với tất cả phi công Pakistan ở Việt Nam

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát, đánh giá lực lượng người phi công nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không của Việt Nam.

Cụ thể, văn bản do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ký yêu cầu, trước những thông tin về việc nhà chức trách hàng không Pakistan phát hiện hơn 250 phi công nước này dùng bằng lái máy bay giả mạo, và để đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát và cấm ngay việc thực hiện nhiệm vụ bay của toàn bộ các phi công quốc tịch Pakistan, phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam sử dụng bằng cấp, chứng chỉ (nghi vấn giả mạo) do Pakistan cấp.

Rà soát và tạm dừng nhiệm vụ bay đối với các phi công quốc tịch Pakistan đang làm việc cho các hãng hàng không của Việt Nam để kiểm tra tính xác thực của bằng cấp, chứng chỉ.

Rà soát, xác minh tính xác thực đối với bằng cấp, chứng chỉ của tất cả phi công người nước ngoài đang làm việc cho các hãng hàng không của Việt Nam, và xử lý đối với các trường hợp có dấu hiệu bằng cấp, chứng chỉ giả.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả xử lý về Bộ GTVT trước ngày 31/7.

Được biết hiện nay, đội ngũ phi công đang làm việc tại các hãng hàng không của Việt Nam đa phần là người nước ngoài, ngoại trừ Vietnam Airlines từ lâu đã đào tạo phi công trong nước, còn lại các hãng đều thuê phi công nước ngoài và chiếm đa số.

Trước đó, sau khi công bố báo cáo điều tra ban đầu về vụ tai nạn máy bay làm 98 người chết tháng trước, nhà chức trách Pakistan đã đình chỉ công tác 262 phi công vì nghi ngờ họ sử dụng bằng lái gian lận.

Quyết định này được đưa ra sau khi báo cáo điều tra ban đầu về vụ tai nạn máy bay tháng trước ở Karachi phát hiện các phi công điều khiển chiếc máy bay xấu số không tuân thủ những quy trình xử lý kỹ thuật tiêu chuẩn và phớt lờ luôn cả các thông tin cảnh báo từ hệ thống kiểm soát không lưu.

97 người trên máy bay và một em nhỏ trên mặt đất đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tháng trước của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA).



Trong ngày hôm qua(26/6), PIA thông báo sẽ đình chỉ bay các phi công nghi vấn của hãng để điều tra nghi vấn sử dụng bằng lái "có vấn đề".



Bộ trưởng Hàng không Pakistan, ông Ghulam Sarwar Khan, cho biết nhà chức trách cũng đang điều tra về sự cấu kết giữa các phi công và các quan chức hàng không dân dụng từ cuối năm 2018 để họ có thể vượt qua trót lọt các kỳ thi theo cách gian lận.



Theo ông Khan, tất cả các phi công bị đình chỉ bay đều bị cáo buộc đã nhờ người khác thi hộ một hoặc nhiều bài thi lấy bằng lái, cá biệt có những người nhờ người khác làm tất cả 8 bài thi bắt buộc để được cấp bằng.



Trong số 262 phi công bị đình chỉ bay chờ điều tra ngày 26/6 tại Pakistan có 141 người thuộc PIA, 9 người thuộc hãng Air Blue, 10 người từ Serene Airline và 17 người từ Shaheen Airlines (hãng này đã đóng cửa).



Trong số đó có 109 phi công lái máy bay chở khách và 153 phi công lái máy bay vận tải.



Các hãng bay PIA và Air Blue cho biết họ sẽ tuân thủ yêu cầu của chính quyền nhưng vẫn chưa nhận được danh sách phi công bị cấm bay.



Bộ trưởng Hàng không Pakistan nói danh sách đã được gửi tới các hãng bay và sẽ sớm công bố trên trang web của bộ này.