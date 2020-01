Nhiều phi công lái máy bay về điểm đỗ không dừng đúng vị trí

Thông tin từ nhà chức trách hàng không cho biết, vừa qua, tại sân bay Nội Bài, cơ trưởng chuyến bay SQ176 từ Singapore về Nội Bài của Hãng hàng không Singapore Airlines sau khi hạ cánh, lăn về sân đỗ đã dừng quá vạch 1m.

Mới đây, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một vụ việc tương tự cũng bị phát hiện. Tàu bay A320/9V-JSQ của Hãng hàng không Jetstar Asia sau khi thực hiện chuyến bay 3K555 từ Singapore về Tân Sơn Nhất hạ cánh và lăn vào bến đậu số 17 cũng bị quá vạch khoảng 1,8m.

Cơ trưởng một chuyến bay của hãng Singapore Airlines khi hạ cánh, lăn tàu bay vào sân đỗ ở Nội Bài đã đi quá vạch

Cũng tại sân bay này hôm 29/12/2019, tàu bay A320/9M-AQM của Malaysia Air Asia thực hiện chuyến bay AK526 từ Kuala Lumpur về cũng lăn quá vạch dừng khoảng 1,6m.

Sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị có liên quan phối hợp sử dụng xe kéo đẩy tàu bay về đúng vạch dừng bánh mũi để khai thác chuyến bay theo đúng quy trình, quy định. Nhà chức trách hàng không tại sân bay cũng đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc. Thông thường, trong các trường hợp này, nhà chức trách hàng không sẽ đưa ra mức phạt khá nặng, trung bình khoảng 7,5 triệu đồng do lỗi “điều khiển tàu bay trên đường lăn, sân đỗ tàu bay không tuân theo hướng dẫn của hệ thống dẫn đỗ tàu bay làm ảnh hưởng đến hoạt động hàng không mà chưa uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không”.

Nhà chức trách hàng không đã yêu cầu các hãng hàng không đưa các vụ việc nói trên vào bài tập tình huống thực tế trong bản tin an toàn hàng không cũng như trong tài liệu huấn luyện phi công nhằm đánh giá, kiểm soát rủi ro an toàn hàng không khi hoạt động tại cảng hàng không, sân bay.

Các hãng hàng không cũng được yêu cầu quán triệt đến toàn bộ phi công phải tuân thủ nghiêm huấn lệnh của đài kiểm soát không lưu, tuân thủ đúng quy định về tốc độ khi tàu bay lăn vào bến đậu cũng như đúng theo các động tác tín hiệu của nhân viên đánh tín hiệu khi vào bến đỗ.