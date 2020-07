Nhân viên gác chắn kịp thời cứu người đàn ông say xỉn khỏi bị tàu đâm

ANTD.VN - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, nhân viên gác đường ngang ở Biên Hòa, Đồng Nai đã kịp thời cứu người đi bộ có biểu hiện say xỉn tránh được vụ tai nạn tàu đâm.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào lúc 12h30 ngày 28/7, tại đường ngang có gác Km1696+458 khu gian Biên Hòa - Hố Nai, tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khi đó, 3 nhân viên gác chắn thuộc cung chắn Biên Hòa lên ban do nhân viên Trần Văn Năm làm kíp trưởng đã thao tác đóng chắn an toàn và vào vị trí đón tàu. Bất ngờ, tại vị trí sát cần chắn số 2 và nhà gác, có một người đàn ông trung niên lách qua, đi vào sát mép đá đường ray, có ý định băng qua.

Đường ngang có gác Km1696+458 tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc địa bàn phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa

Phát hiện sự việc, nhân viên Trần Văn Năm kịp thời lao vào kéo người đàn ông ra khỏi đường sắt, vừa lúc đó tàu SE22 lao qua. Rất may cả người đàn ông và nhân viên Năm không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe. Tàu SE22 qua đường ngang an toàn. Người đàn ông có biểu hiện say xỉn, sau khi được cứu, đã rời khỏi hiện trường.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên nhân viên gác đường ngang do Công ty CP Đường sắt Sài Gòn quản lý hành động dũng cảm cứu người khỏi tai nạn tàu đâm.

Ngày 12/2/2019, tại đường ngang Hãng Dầu Km1698+993 khu gian Biên Hòa, Dĩ An, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (thuộc phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), trong lúc nhân viên đã đóng chắn đường bộ, đang làm tín hiệu đón tàu số hiệu 7502 chạy hướng Sài Gòn - Hà Nội thì bất ngờ một cụ bà cố tình lách qua chắn, băng qua đường ngang và bị té ngã trên đường ray khi đoàn tàu đang lao tới.

Hai nhân viên đường sắt là chị Nguyễn Thị Minh và Đỗ Thị Lan (Cung chắn Biên Hòa 2 thuộc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn) đã dũng cảm lao vào kịp thời cứu cụ bà ra khỏi đường ray, vừa lúc đoàn tàu lao qua. Cả ba người thoát chết trong gang tấc.