Người từ 16 tuổi trở lên buộc phải có bằng lái xe A0 mới được điều khiển xe điện?

Bằng để sử dụng cho đối tượng trẻ từ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy dưới 50 phân khối và xe đạp điện, xe máy điện.

Theo Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế thanh tra (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) Hoàng Hồng Hạnh, việc học thi cấp Giấy phép lái xe A0 sẽ trang bị kiến thức pháp luật về ATGT cho học sinh khi tham gia giao thông.

Đồng thời, quy định cũng phù hợp với các quy định của Công ước Vienna (Công ước 1968).

Học sinh từ 16 tuổi trở lên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện sẽ phải có bằng lái xe hạng A0

Quy định này nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế là người lái xe phải có hiểu biết về quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng lái xe tốt để đảm bảo an toàn cho bản thân và người tham gia giao thông khác.

Quy định này được cho là giải bài toán học sinh cấp THPT đi xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện nhưng không có bằng lái xe phổ biến hiện nay.



Theo Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng, những người điều khiển xe máy có dung tích xilanh từ 49cm3 trở xuống hoặc xe máy điện phải có giấy phép lái xe.

Dự thảo Luật giao thông đường bộ (sửa đổi): * Điều 104, khoản a: Người 16 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A0. * Điều 103, mục 3, khoản a: Hạng A0 cấp cho người lái xe máy (kể cả xe máy điện) có dung tích xilanh dưới 50cm3 hoặc có công suất động cơ điện không vượt quá 4kW. * Điều 106, khoản 2: Việc sát hạch để cấp giấy phép lái xe hạng A0 phải thực hiện tại các trung tâm sát hạch lái xe; các khu vực khác được thực hiện tại các sân sát hạch có sử dụng thiết bị chấm điểm tự động.

Nhiều năm nay, Uỷ ban ATGT quốc gia đã nghiên cứu về ATGT cho trẻ em thấy nhóm đối tượng học sinh từ THCS trở lên chiếm 70% số trẻ em bị TNGT và trong đó có 90% các cháu điều khiển phương tiện tự gây TNGT.

Cũng theo ông Hùng, hiện các nhà trường đều có tuyên truyền giáo dục về ATGT, nhưng chưa được đào tạo và sát hạch nghiêm túc về các quy định pháp luật về ATGT và các kỹ năng điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho an toàn.

Do đó, việc đưa quy định này sẽ là cơ sở pháp lý cho quá trình nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn, cũng như văn hoá giao thông cho học sinh khi điều khiển phượng tiện an toàn. Hiện việc thi lấy bằng lái xe A1 người dân có thể tự học lý thuyết và thực hành rồi học một số buổi có đăng ký rồi dự thi sát hạch.

Được biết, trong Luật Giao thông Đường bộ lần này, ngoài việc quy định cấp Giấy phép lái xe A0, sẽ có quy định cụ thể của ngành giáo dục trong việc đào tạo kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Vì vậy, những nội dung cần thiết để chuẩn bị cho sát hạch như: Lý thuyết, thực hành có thể đưa vào chương trình giáo dục chính thức (hoặc ngoại khoá) đúng theo yêu cầu phục vụ sát hạch.