Mua vé xe khách giá rẻ trên ứng dụng be

07:47 30/04/2020 0 Hồng Nguyên

ANTD.VN - Ứng dụng gọi xe be cho biết vừa chính thức hợp tác với VeXeRe – hệ thống vé xe khách trực tuyến lớn nhất Việt Nam. Theo đó, 6 triệu khách hàng của be có thể dễ dàng đặt mua vé xe khách của hơn 550 hãng xe toàn quốc một cách nhanh chóng ngay trên ứng dụng gọi xe be.