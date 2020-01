Máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp ở Australia

Theo báo The West Australian, chuyến bay mang số hiệu QF642 khởi hành vào khoảng 9h30 (giờ địa phương) ngày 16-1. Phi công đã thông báo máy bay Airbus A330-202 gặp vấn đề trong khi đang ở giữa không trung nên phải hạ cánh khẩn cấp.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay, các nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã ngay lập tức tiếp cận máy bay. Các báo cáo chưa được xác nhận cho rằng vấn đề là do bộ phận hạ cánh của máy bay, theo The West Australian.

Dữ liệu từ Flightradar24.com cho thấy chuyến bay QF642 đã sẵn sàng để tiếp tục chuyến bay theo lịch trình.