"Kỳ tích VinFast" lên sóng kênh truyền hình nổi tiếng Discovery

ANTD.VN - Kênh truyền hình ăn khách bậc nhất nước Mỹ vừa phát sóng bộ phim tài liệu "Geared for the future" (Tăng tốc tới tương lai), để kể cho hàng triệu khán giả thế giới về hành trình phi thường và đặc biệt của một hãng xe Việt – VinFast.

Khát vọng ô tô của “quốc gia xe máy”

Việt Nam trong ấn tượng của Discovery đan xen giữa cũ và mới, giữa những cánh đồng lúa nước tới những tòa nhà chọc trời và không thể thiếu... xe máy. Với 4 triệu chiếc xe máy đang lưu thông mỗi ngày, Discovery gọi Việt Nam là “quốc gia gắn liền với những chiếc xe máy”.

Thế nhưng, đó cũng chính là hình ảnh mà Việt Nam hôm nay đang "mong muốn thay đổi".

"Việt Nam có khát vọng làm ra ô tô của chính mình từ rất sớm. Tới giai đoạn Đổi mới, khoảng 30 năm gần đây, nền công nghiệp ô tô Việt Nam bắt đầu phát triển nhưng trong bối cảnh mở cửa và cạnh tranh quốc tế khó khăn", Discovery dẫn lời của ông Trần Đình Thiên - một trong những chuyên gia kinh tế uy tín hàng đầu của Việt Nam – nói về khát vọng ô tô mãi chưa hiện thực hóa được của đất nước này.

Theo Discovery, không chỉ Việt Nam - nhiều quốc gia cũng đã thử phát triển thương hiệu ô tô nội địa nhưng thất bại. Bất chấp điều đó, VinFast vẫn kiên trì, nỗ lực tìm hướng đi riêng để tạo ra những chiếc xe hoàn hảo cho người Việt.

“Năm 2018, VinFast - công ty xe hơi thuộc Tập đoàn Vingroup của Việt Nam, đã khiến thế giới sửng sốt khi tung ra những chiếc xe nội địa đầu tiên" – Discovery bình luận với hình ảnh chiếcVinFast Lux SA2.0 màu trắng lao vút trên đường thử và thời khắc Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng bước ra khỏi chiếc xe đầu tiên vừa rời dây chuyền sản xuất.

"VinFast làm thế nào để thành công khi những công ty khác thất bại?". Để trả lời cho câu hỏi này, ê-kíp của Discovery đã tới Hải Phòng, nơi "giấc mơ xe hơi của Việt Nam trở thành hiện thực" để tận mắt chứng kiến nhà máy sản xuất ô tô của VinFast. Đây là nhà máy đã hoàn thành trong 21 tháng - khoảng thời gian kỷ lục, bằng một nửa so với những công trình tương tự.

Mỗi chiếc xe của VinFast có khoảng 6.000 mối hàn, và với dàn robot tối tân nhất, hãng xe Việt đã rút ngắn thời gian sản xuất và đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. "Chúng tôi hoàn thiện 38 chiếc xe mỗi giờ và có khả năng sản xuất 250.000 chiếc xe mỗi năm", Shaun Calvert - Phó Tổng Giám đốc VinFast phụ trách sản xuất giới thiệu với đoàn làm phim.

Ở một góc nhìn khác, nhóm làm chương trình của Discovery đặt ra câu hỏi: Một quốc gia chưa từng sản xuất ô tô sẽ làm thế nào để thu hút khách hàng? Câu trả lời dần sáng tỏ trong cuộc trò chuyện giữa người dẫn chương trình Claire Jedrek và ông Võ Quang Huệ - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup.

"Chúng tôi lựa chọn thiết kế của Ý, công nghệ của Đức, cách làm của một công ty Việt Nam và chất lượng như những dòng xe nổi tiếng của thế giới", ông Huệ nói với Discovery.

Ngược dòng quá khứ, kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ tỏ ra bất ngờ khi biết, trước khi sản xuất, VinFast đã tập hợp 20 thiết kế để công chúng bình chọn. Hai chiếc xe của người Việt với thiết kế nhận được nhiều bình chọn nhất sau đó đã ra mắt ấn tượng năm 2018 và giành giải Ngôi sao mới tại triển lãm Paris Motor Show danh giá. Điều này theo ông Võ Quang Huệ là khởi đầu cho bước đi của Việt Nam tiến vào ngành công nghiệp ô tô thế giới.

VinFast sẽ không dừng lại ở Việt Nam?

Để trải nghiệm thực tế, MC của chương trình Claire Jedrek đã tự mình cầm lái một chiếc Lux A2.0. Người dẫn chương trình của Discovery hiểu rất rõ về ô tô bởi ngoài làm MC, Claire Jedrek còn là tay đua nữ nổi tiếng tại Singapore.

Trong bài test đầu tiên, Claire Jedrek liên tục đánh lái trái, phải khi đang di chuyển ở tốc độ 40 km/giờ. "Chiếc xe phản ứng rất nhạy, đúng như tôi kỳ vọng", Claire Jedrek nói. Chưa dừng lại, Claire Jedrek đạp mạnh chân ga, lắng nghe tiếng máy và thốt lên: "Công suất 228 mã lực cho bản cao cấp! Thật tuyệt vời".

Người dẫn chương trình của Discovery - MC Claire Jedrek

Thử nghiệm quan trọng nhất theo Claire Jedrek là kiểm tra an toàn. Những mẫu xe của VinFast trước đó đã nhận kết quả xuất sắc theo tiêu chuẩn quốc tế về an toàn. Tuy nhiên, Claire Jedrek muốn tự mình trải nghiệm điều ấy khi nhấn mạnh chân ga trong thời gian tiêu chuẩn 9 giây và đạp phanh. Kết quả theo cô là tốt với hệ thống ABS hiệu quả "ở từng bánh xe". Sự an toàn cũng thể hiện ở trang bị 6 túi khí, vùng hấp thụ xung lực bố trí cả ở đầu, đuôi xe.

"Tôi rất hài lòng về chiếc xe và hiểu vì sao nó được chào đón", người dẫn chương trình của kênh Discovery nói.

Tay đua nữ Claire Jedrek lái thử xe VinFast

Nhìn rộng hơn, Discovery cho rằng sự nổi tiếng của VinFast là dấu hiệu khả quan cho ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. 25.000 công ăn việc làm đã được tạo ra cùng những tác động tích cực tới ngành công nghiệp phụ trợ. Những điều ấy đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa tại Việt Nam.

Nói về tương lai, Discovery cho biết mục tiêu của VinFast không dừng lại ở Việt Nam. Hãng xe Việt đã có kế hoạch phát triển xe điện để xuất khẩu sang Mỹ. "Chúng tôi sẽ đi tiên phong đưa các dòng xe điện vào thị trường Việt Nam, với xe máy điện, ô tô điện và xe buýt điện. Chúng tôi tin tưởng sẽ thuyết phục được người Việt sử dụng xe điện vì đó là giải pháp mang tới một cuộc sống với môi trường tốt đẹp hơn", ông Võ Quang Huệ nói.

"Việt Nam đang đứng trước cơ hội phát triển kinh tế. Liệu nhân tố mới này có thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô nội địa và thay đổi ngành sản xuất không? Đó sẽ là động lực để Việt Nam tiến ra thế giới? Chúng hay cùng chờ xem", người dẫn chương trình của Discovery đặt ra câu hỏi mở trong phần kết của chương trình.

Bộ phim tài liệu đặc biệt về VinFast "Geared for the future" được khởi chiếu độc quyền trên Discovery Asia tối 27/3/2020. Bộ phim cũng được phát sóng trên hệ thống của kênh Discovery tới 88,3 triệu gia đình tại Mỹ cũng như khán giả tại 224 quốc gia và vùng lãnh thổ.