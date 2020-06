Không có cơ sở thanh toán 50 triệu USD để chạy thử tàu đường sắt Cát Linh- Hà Đông

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho hay, tại cuộc họp với Ban Quản lý Dự án Đường sắt (Bộ GTVT) và Tổng thầu Trung Quốc vừa qua, phía Trung Quốc đề nghị được thanh toán 50 triệu USD để chạy thử tàu toàn tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông phục vụ công tác nghiệm thu.

Tuy vậy, ông Đông cho rằng, đây là ý kiến trao đổi trong cuộc họp, không có văn bản chính thức nên Bộ GTVT không xem xét đề nghị này.

Tổng thầu Trung Quốc "đòi" Việt Nam chi 50 triệu UDS để vận hành tàu đường sắt Cát Linh- Hà Đông.

Thứ trưởng Đông cũng cho biết, các mốc thanh toán trong dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã được phía Việt Nam thực hiện theo quy định hợp đồng EPC. Do vậy, trường hợp tổng thầu Trung Quốc ra văn bản với yêu cầu nêu trên thì cũng không được xem xét do trái quy định hợp đồng.

"Nếu tổng thầu Trung Quốc có khó khăn tài chính tại thời điểm này cũng phải chạy thử tàu, phía Việt Nam không có trách nhiệm phải quyết toán thêm khoản tiền đó", ông Đông khẳng định.

Theo Thứ trưởng Đông, số tiền thanh toán của phía Việt Nam cho dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến nay đạt khoảng 78% giá trị hợp đồng, số còn lại sẽ được thanh toán trước khi bàn giao dự án.

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, đến nay chỉ có 4 chuyên gia cấp cao của tổng thầu Trung Quốc có mặt tại Việt Nam, bao gồm Giám đốc dự án Đường Hồng và 3 chuyên gia khác.

Theo Ban QLDA, dự án đang cần huy động đủ nhân lực của tổng thầu để tiếp tục triển khai các công việc giai đoạn cuối cùng. Sau khi Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép nhập cảnh đối với chuyên gia nước ngoài, Ban QLDA đã lên kế hoạch đưa 150 kỹ sư của tổng thầu Trung Quốc trở lại làm việc. Đầu tháng 6 này, các kỹ sư sẽ được nhập cảnh vào Việt Nam và cách ly y tế 14 ngày theo quy định.

Trước đây, dự án được lên kế hoạch vận hành thử toàn bộ hệ thống để phục vụ công tác nghiệm thu, đánh giá an toàn hệ thống từ tháng 2/2020. Song, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kế hoạch vận hành thử bị thay đổi. Ngoài ra, chuyên gia châu Âu của nhà thầu tư vấn đánh giá an toàn hệ thống (tư vấn ACT, Pháp) cũng chưa xác định thời điểm trở lại dự án.

Trong báo cáo gửi Quốc hội về tình hình thực hiện các dự án trọng điểm ngành giao thông, Chính phủ nêu thực tế loạt dự án đang có nguy cơ chậm tiến độ, điển hình là tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông.

Ngoài nguyên nhân khách quan từ Covid-19, Tổng thầu Trung Quốc đề nghị thanh toán toàn bộ số tiền 50 triệu USD để thực hiện công tác vận hành hệ thống và thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao dự án cho Việt Nam.