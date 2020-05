Khi nào nên bán ô tô cũ để lên đời xe mới?

ANTD.VN - Theo thời gian, ô tô sẽ giảm dần chất lượng dù không đâm, va. Càng đi lâu xe càng lạc hậu và tốn kém chi phí sửa chữa, tính kinh tế giảm so với mua xe mới.

Vì sao nên đổi xe sau một thời gian sử dụng?

Ô tô là món tài sản lớn đối với nhiều người. Do đó, vì những lý do khác nhau, chủ sở hữu thường giữ chiếc xe lâu nhất có thể thay vì mua mới. Tuy nhiên, xe càng sử dụng lâu, chất lượng càng đi xuống, kéo theo chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng. Ngoài ra, với tốc độ phát triển hiện nay, xe càng cũ hàm lượng công nghệ ngày càng ít và lạc hậu.

Sự phát triển không ngừng của khoa học giúp những mẫu xe mới ra mắt càng có thêm nhiều tính năng mới, kể cả những xe ở phân khúc thấp nhất. So với một ô tô đã sử dụng hơn chục năm, nhiều mẫu xe cỡ A trên thị trường hiện tại cũng sở hữu nhiều tính năng, tiện ích hơn. Đơn cử một chiếc xe Nhật cỡ B, sản xuất cách đây khoảng hơn 10 năm có thể không trang bị cổng USB để kết nối điện thoại, trong khi nhiều xe cỡ A hiện tại trang bị gần như đầy đủ, kể cả màn hình thông tin màu, cảm ứng… Hay tính năng an toàn cơ bản như túi khí, nhiều dòng xe cỡ A cũng sở hữu túi khí vượt trội so với xe đã quá cũ.

Thông thường, sau khoảng 5 năm, công nghệ trên một chiếc ô tô đã thay đổi khá nhiều. Những mẫu xe mới ra sẽ tích hợp thêm các tính năng phù hợp xu thế. Trong bối cảnh không khí ô nhiễm gia tăng ở các thành phố lớn, dịch bệnh lan rộng trên khắp thế giới, một số hãng xe tích hợp tính năng lọc không khí, tạo ion âm trong không gian cabin tươi mát, khử mùi, khử khuẩn giúp người lái tỉnh táo hơn. Những tính năng như vậy, trong khoảng 5 năm trước ô tô có thể chưa cần đến.

Bên cạnh đó, mức độ an toàn, bảo vệ người dùng của ô tô mới đảm bảo hơn. Bởi theo thời gian, khung sườn của xe cũ đã phần nào giảm đi sự vững chắc. Chưa kể, nhiều tính năng an toàn, hỗ trợ người lái trên ô tô mới đều cao hơn so với xe đã quá cũ, dù là những mẫu xe nhỏ. Không khó bắt gặp trên thị trường những xe ở phân khúc A được trang bị đầy đủ các hệ thống như chống bó cứng phanh ABS, chống trơn trượt, chống lật – những thứ xa xỉ đối với ô tô tuổi đời trên 10 năm dù ở phân khúc cao hơn.

Do đó, dù có yêu quý, nhiều kỷ niệm với chiếc ô tô đã sử dụng lâu năm, người dùng cũng nên cân nhắc thời điểm bán xe phù hợp, để giữ được giá trị cao nhất và lên đời một chiếc xe mới hơn với nhiều công nghệ, tiện nghi.

Dấu hiệu nào cho thấy đã đến lúc bạn nên “lên đời” xe mới?

Thông thường, nhà sản xuất không đưa ra khuyến cáo về thời điểm nên bán xe cũ, nhưng người dùng có thể căn cứ vào một số đặc điểm để quyết định lên đời chiếc xế hộp mới.

Hơn ai hết, chủ xe sẽ hiểu rõ các đặc tính của mẫu ô tô đang dùng và có cảm nhận tốt nhất về chất lượng của xe qua từng năm. Những mẫu quá cũ thường sẽ không còn vận hành trơn tru, mượt mà như thời điểm mới mua. Dù thực hiện bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, một số chi tiết cơ khí sẽ xuống cấp theo thời gian, khiến việc thay thế diễn ra thường xuyên hơn, chi phí tốn kém hơn.

Bên cạnh đó, người dùng có thể cảm nhận được xe không còn êm ái như thời gian đầu. Động cơ yếu đi trên những mẫu xe đã quá cũ. Máy lạnh không còn mát sâu trong những ngày hè nóng bức, hay hệ thống treo không còn hấp thụ tốt rung động của xe… Khi vận hành ô tô đã quá cũ, ngoài những chi tiết có thể thay định kỳ như lốp, phanh…, người dùng khó lòng biết trước khi nào chiếc xe gặp trục trặc ở động cơ, hộp số... đang vận hành trên đường xe có thể bất ngờ chết máy, gây phiền toái và mất an toàn cho chủ xe.

Thời gian sử dụng càng lâu, chi phí cho việc sửa chữa, bảo dưỡng xe càng cao. Người dùng có thể tự đưa ra so sánh chi phí bảo dưỡng chiếc xe hiện tại với thời điểm mua mới. Khi mức chi phí cao hơn khoảng 3 lần, người dùng nên suy nghĩ đến việc đổi một chiếc xe đời mới hơn. Bên cạnh đó, chủ xe cũng có thể tính toán dựa trên giá trị xe hiện hành và chi phí bảo trì, bảo dưỡng để đi đến quyết định nên bán xe hay tiếp tục sử dụng. Chi phí dịch vụ tốn kém hơn đồng nghĩa với việc chất lượng xe đã giảm nhiều theo từng năm, không còn đủ tốt để tiếp tục sử dụng.

Ngoài những mốc bảo dưỡng định kỳ giống nhau, ô tô mới sẽ có nhiều hạng mục không cần bảo trì trong thời gian dài, kéo theo chi phí dịch vụ sẽ thấp hơn so với xe cũ, trong khi người dùng lại được tận hưởng cảm giác tiện nghi, hiện đại. Hơn thế nữa, các dòng xe mới sản xuất sẽ tích hợp động cơ, công nghệ tối ưu cho việc tiêu hao nhiên liệu, giúp chủ xe tiết kiệm chi phí vận hành hàng tháng.

Hiện tại, thị trường ô tô Việt Nam khá sôi động với nhiều thương hiệu. Nhờ vậy, người dùng đang hưởng lợi bởi sự cạnh tranh từ sản phẩm cho đến giá bán. Nhiều hãng xe không ngần ngại tung ra các chương trình ưu đãi giá để đánh chiếm thị phần. Do đó, người dùng sau khi bán chiếc xe cũ có thể không phải bù quá nhiều tiền để có thể tậu một chiếc xe mới, hiện đại.