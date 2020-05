Hyundai Mighty EX8 GT ra mắt tại Việt Nam với giá 695 triệu đồng

Đây là mẫu xe chiến lược của Hyundai trong phân khúc xe tải trung đang rất phát triển hiện nay. Xe có giá bán từ 695 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Việc cho ra mắt liên tục những mẫu xe Mighty thế hệ mới cho thấy tham vọng và chiến lược của TC MOTOR trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành xe thương mại tại Việt Nam thông qua đơn vị phân phối HTCV (Hyundai Thành Công Thương Mại).

Với lần ra mắt này, HTCV giới thiệu 3 phiên bản: Mighty EX8 GT S1 có tổng tải 9.9 tấn, chiều dài cơ sở 3,850 mm; Mighty EX8 GT S2 có tổng tải 11 tấn, chiều dài cơ sở 3,850 mm và Mighty EX8 GTL có tổng tải 11 tấn, chiều dài cơ sở 4,200 mm.

Mighty EX8 GT vừa được TC Motor cho ra mắt tại thị trường Việt Nam với giá khởi điểm 695 triệu đồng

Thiết kế của Mighty EX8 GT được thừa hưởng những nét đột phá từ Mighty EX series. Cabin thế hệ mới thiết kế mang phong cách Châu Âu, theo kiểu “vuông” hiện đại và khác biệt.

Mặt trước của xe nổi bật với cặp đèn pha và đèn xi nhan cỡ lớn được bố trí theo chiều dọc, kết hợp với đèn sương mù phía dưới hình chữ nhật, thay vì hình tròn như trước kia.

Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu kiểu mới, tích hợp thêm gương phụ giúp tăng góc quan sát và độ an toàn khi vận hành xe. Bậc lên xuống xe được che kín chống trơn trượt khi lên và xuống xe khi trời mưa. Độ rộng bậc lên xuống được tăng lên, đồng thời hạ thấp khoảng cách so với mặt đất giúp cho việc lên xuống xe trở nên dễ dàng hơn.

Bảng đồng hồ trung tâm được hiển thị rõ ràng, sắc nét

Mighty EX8 GT được mở rộng không gian cabin, rộng rãi hơn, và thoải mái. Đặc biệt khoảng cách từ ghế lái tới bảng taplo được nới rộng, giúp cho tư thế ngồi của lái xe trở nên thoải mái và dễ chịu hơn.

Vô lăng thiết kế mới, 4 chấu rất hiện đại. Bảng đồng hồ trung tâm được hiện thiết khá giống với các dòng xe du lịch rất hiện đại và thanh lịch, hiển thị rõ ràng, sắc nét các thông số.

Hyundai Mighty EX8 GT được đánh giá cao về khả năng vận hành. Mighty EX8 GT trang bị động cơ D4CC với dung tích xylanh là 2.891cc, cho công suất tối đa là 160ps và momen xoắn là 40kg.m vượt trội so với các động cơ khác trong phân khúc.

Động cơ D4CC trang bị hệ thống common rail mới nhất với kim phun 4 giai đoạn, áp suất phun lên tới 2000bar. Turbo tăng áp VGT đảm bảo cho động cơ hoạt động hiểu quả ở tốc độ vòng tua thấp.

Bên cạnh đó, xe sử dụng hộp số Dymos, M035S5, 5 cấp. Xe vẫn được trang bị hệ thống xử lý khí thải EGR, đảm bảo động chơ hoạt động ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Với Mighty EX6 và EX8, Hyundai muốn đánh vào phân khúc cao cấp với nhiều trang bị hiện đại. Còn với Mighty EX8 GT, thực dụng hơn để đánh vào phân khúc tầm trung với giá thành vừa phải.

Mighty EX8 GT hiện đang được TC MOTOR phân phối thông qua hệ thống Đại lý Hyundai ủy quyền HTCV trên toàn quốc với 3 phiên bản cùng mức giá bán Mighty EX GT S1 là 695 triệu đồng; Mighty EX GT S2 là 715 triệu đồng và Mighty EX GTL là 730 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).