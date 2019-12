Head Honda Thương mại 98 và Head Honda Hoàng Hợp

Hưởng ứng chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

13:41 23/12/2019 0 M.T.H

ANTD.VN -Hưởng ứng cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019" của Thành đoàn Hà Nội, ngày 21/12/2019, Head Honda Thương mại 98 và Head Honda Hoàng Hợp đã tổ chức hướng dẫn lý thuyết về an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 50 học viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I.