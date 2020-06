Hơn 800 xe Mitsubishi bị triệu hồi

ANTD.VN - Công ty Mitsubishi Việt Nam triệu hồi 330 xe Mitsubishi Pajero, Mitsubishi I-Miev và 13 xe Mitsubishi Lancer vì lỗi kỹ thuật, phải sửa chữa để đảm bảo an toàn.

Thêm hàng loạt xe Mitsubishi bị lỗi kỹ thuật

Theo thông báo của Mitsubishi Việt Nam, xe Mitsubishi Pajero được sản xuất trong giai đoạn từ 7-1-2013 đến 17-1-2017 và xe Mitsubishi I-Miev sản xuất ngày 6-8-2013, ngòi nổ túi khí chịu tác động của sự thay đổi nhiệt độ dưới điều kiện khí hậu ẩm ướt trong thời gian dài sử dụng, chất xúc tác (amoni nitrat) bên trong ngòi nổ túi khí phía hành khách có thể bị hỏng do biến chất.

Kết quả làm cho vỏ đựng của ngòi nổ túi khí có thể bị vỡ ra khi túi khí được kích hoạt. Do đó, cần thiết phải thay thế ngòi nổ túi khí bên phía hành khách nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách.

Trong khi đó, xe Lancer sản xuất từ 4-9-2009 đến 4-2-2011 lại gặp lỗi liên quan đến cửa sổ trời và bộ căng đai tự động. Trong quá trình sử dụng, có khả năng kính cửa sổ trời có thể bị tách ra khỏi khung viền bên ngoài do rung động và/hoặc do áp lực gió trong quá trình lái xe dẫn đến mất an toàn.

Về lỗi liên quan đến bộ căng đai tự động, trong quá trình sử dụng xe trên táp lô có thể xuất hiện hiện tượng đèn cảnh báo động cơ bật sáng, trợ lực lái mất, bình điện sẽ không sạc và động cơ có thể bị quá nhiệt. Điều này có thể gây ra các vết nứt trên khu vực bề mặt khớp nối động cơ của bộ căng tự động khi động cơ được sử dụng trong điều kiện tải trọng cao và lặp đi lặp lại. Trong trường hợp xấu hơn, các khớp nối sẽ bị vỡ và dây đai dẫn động (dẫn động bơm nước, máy phát điện, bơm trợ lực tay lái và máy lạnh) sẽ rơi ra.

Do đó, các khách hàng có xe trong diện bị ảnh hưởng cần mang xe đến các đại lý của Mitsubishi Việt Nam để được sửa chữa, thay thế, nhằm đảm bảo an toàn.

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt các hãng xe lớn như: Toyota, Ford, Mitsubishi, Volvo, Mazda… đã phải triệu hồi hàng chục nghìn xe vì lỗi kỹ thuật, có thể gây mất an toàn cho người sử dụng.

Trao đổi với phóng viên Báo An ninh Thủ đô, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận, đúng là có tình trạng, từ đầu năm đến nay nhiều hãng xe lớn đã có thông báo triệu hồi sản phẩm để khắc phục, sửa chữa lỗi. Song, đến nay chưa ghi nhận hay có bằng chứng nào cho thấy có sự liên kết giữa các sự việc này. Nội dung triệu hồi là khác nhau giữa các dòng xe, hãng xe.

“Triệu hồi xe là một việc bình thường thể hiện trách nhiệm của nhà sản xuất đối với người dùng”- vị đại diện cho hay.

Tuy nhiên, đại diện Cục Đăng kiểm cũng phủ nhận việc dễ dãi trong quá trình đăng kiểm khiến hàng loạt xe phải triệu hồi, mà đây là những lỗi tiềm ẩn trong quá trình thiết kế, chế tạo xe chứ không phải lỗi kiểm tra. Với việc các hãng xe phải triệu hồi xe liên tục như hiện nay, phía Cục Đăng kiểm cũng cho biết có thể xem xét hậu kiểm đối với các hãng xe.