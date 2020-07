Hé lộ nguyên nhân ô tô húc hàng loạt xe máy trên đường Ngô Gia Tự

Chiều 9-7, đội Điều tra tổng hợp Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác định và làm việc với người điều khiển xe ô tô Mazda màu đỏ, mang biển số: 30E 247.12, gây ra sự cố tai nạn liên hoàn trên đường Ngô Gia Tự, khiến 7 xe máy “gặp nạn”.

Chiếc xe ô tô gây tai nạn và hiện trường vụ việc, chiều 7-7

Làm việc tại cơ quan Công an, ông T. (trú ở quận Long Biên), người điều khiển xe ô tô Mazda mang biển số: 30E 247.12, tường trình trước khi xảy ra sự việc, ông này đi xe buýt từ Thường Tín về một gara ô tô ở quận Long Biên để lấy xe sửa chữa. Trên đường di chuyển tới gần nút Trường Lâm – Nguyễn Văn Cừ, do va chạm với 1 xe máy cùng chiều nên ông T. luống cuống nhấn nhầm chân ga là…chân phanh, khiến chiếc xe tăng vọt, húc đổ, văng hàng loạt xe máy. Rất may không xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Sau khi gây ra sự việc trên, ông T. bị người dân truy đuổi, đã phóng vào khu đô thị Việt Hưng, để lại chiếc ô tô rồi thuê “xe ôm” đi tiếp, vì sợ bị đánh. Khi bình tĩnh lại, được sự vận động của cơ quan Công an, ông T. đã ra trình diện. “Qua kiểm tra máu và hơi thở, cơ quan chức năng không phát hiện việc ông T. sử dụng chất kích thích”, đại diện Công an quận Long Biên thông tin, và cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Trước đó, như ANTĐ thông tin, khoảng 18h30 ngày 7-7, tại địa bàn phường Đức Giang, quận Long Biên, trong khi nhiều phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, bất ngờ 1 chiếc ô tô đi cùng chiều phía sau lao tới, húc đỏ, văng hàng loạt xe máy.

Cụ thể, có tổng cộng 7 chiếc xe máy “gặp nạn”, với hiện trường – khoảng cách xa nhất giữa các phương tiện lên đến 50 mét. Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã khẩn trương có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng các phương tiện và tiến hành điều tra.

Sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô đã bỏ chạy. Và sau chừng 1 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy “thủ phạm” bị vứt lại trong khu đô thị Việt Hưng.