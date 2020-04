Hàng không Tre Việt bị yêu cầu báo cáo về các khoản nợ

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Bộ GTVT có chỉ đạo về việc nghiên cứu giải quyết các kiến nghị của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đối với việc vi phạm hợp đồng của Bamboo Airways.

Bamboo Airways được yêu cầu khẩn trương báo cáo các khoản nợ, phương án giải quyết cũng như tình hình tài chính đảm bảo hoạt động kinh doanh. Nhưng đáng chú ý, văn bản của Cục không đề thời hạn phải báo cáo.

Theo ACV, từ tháng 5/2019 đến nay, Bamboo Airways thường xuyên thanh toán chậm trung bình là 42 ngày so với thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Việc chậm thanh toán này bao gồm cả số tiền Bamboo Airways thu hộ các dịch vụ phục vụ hành khách do phía cảng hàng không cung cấp trực tiếp đến hành khách như: soi chiếu an ninh, hành lý...

Tính đến ngày 18/3/2020, tổng số nợ Bamboo Airways còn phải thanh toán cho ACV là hơn 205 tỷ đồng, trong đó tổng số nợ quá hạn là 178,7 tỷ đồng (chiếm hơn 87%).

Trong số này, 107,3 tỷ đồng là tiền phí dịch vụ phục vụ hành khách, soi chiếu an ninh, hành lý do ACV cung cấp trực tiếp cho hành khách nhưng do Bamboo Airways thu hộ. Ngoài ra, còn 71,3 tỷ đồng là dịch vụ phục vụ mặt đất, dịch vụ cảng do ACV cung cấp trực tiếp cho hãng…

Sau nhiều văn bản hối thúc của ACV yêu cầu thanh toán nợ đúng hạn, Bamboo Airways cho biết đã có phương án trả nợ cho doanh nghiệp cảng này.

Ngoài ACV, Bamboo cũng đang là "con nợ" của nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác như Tổng công ty Quản lý bay (VATM), tiền xăng dầu máy bay…

Trong khi đó, tại cuộc họp trực tuyến vào ngày 17/4 của Bamboo Airways, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch hãng vẫn cho hay, mục tiêu thị phần 30% đến cuối năm 2020 của Bamboo Airways là không đổi, trong đó tập trung chủ chốt vào thị trường nội địa trên các đường bay được Bamboo Airways xác định là trọng điểm.