Hai ngày nghỉ đầu tiên Tết Canh Tý 2020: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

So sánh với cùng kì Tết Nguyên đán 2019 giảm 11 vụ (giảm 30%), giảm 7 người chết (giảm 29%), giảm 8 người bị thương (giảm 30%).

Như vậy, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cả nước đã xảy ra 57 vụ TNGT, làm chết 40 người, bị thương 34 người. So sánh với 2 ngày cùng kì của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ (giảm 20%), giảm 1 người chết (giảm 2,4%), giảm 30 người bị thương (giảm 47%).

Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 3.368 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 3,356 tỷ đồng, tạm giữ 27 ô tô, 515 xe gắn máy, tước 527 giấy phép lái xe.

Theo báo cáo của 43 địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra phát hiện và xử lý 320 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Nhân dịp năm mới Canh Tý 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa gửi đi thông điệp ATGT.

Phó Thủ tướng cho biết, sau gần một tháng ra quân thực hiện năm ATGT 2020 với chủ đề “Đã uống rượu,bia - không lái xe”, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, đặc biệt là Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100 của Chính phủ, giao thông đã an toàn hơn, đặc biệt là giảm gần 20% số người chết do TNGT so với cùng kỳ năm 2019, cuộc sống an lành hơn, hạnh phúc hơn đã đến với nhiều người, nhiều nhà.

“Tôi đề nghị tất cả chúng ta khi đi chơi xuân, đi chúc Tết người thân, bè bạn hãy thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, tuân theo hiệu lệnh của lực lượng thực thi nhiệm vụ; không phóng nhanh, vượt ẩu; luôn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; luôn thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô, đặc biệt là “Đã uống rượu, bia-không lái xe” - Phó Thủ tướng nêu rõ.

"Với cán bộ, chiến sĩ Công an và thanh tra giao thông làm nhiệm vụ trong dịp Tết: tôi đề nghị các đồng chí chủ động nhắc nhở, hướng dẫn, giúp đỡ người tham gia giao thông; nghiêm khắc cảnh báo, cương quyết ngăn chặn và xử phạt những người cố tình vi phạm quy định pháp luật về ATGT, đặc biệt là vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma tuý.

Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm việc với trách nhiệm cao nhất, với mục tiêu giữ những cung đường bình yên, mang lại những chuyến đi hạnh phúc cho mọi người trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.