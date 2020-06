Hà Nội: Chủ phương tiện thủy thô sơ phải ký cam kết đảm bảo an toàn trước 31-7

ANTD.VN - UBND TP Hà Nôi yêu cầu đình chỉ các bến khách ngang sông không phép, hết phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, tiêu chuẩn về an toàn toàn kỹ thuật để ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt trong mùa mưa bão năm 2020.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; thực hiện đình chỉ các bến khách ngang sông không phép, hết phép, không đáp ứng các điều kiện về an toàn, không đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn toàn kỹ thuật.



Cần hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn quản lý phương tiện, đăng ký, đảm bảo an toàn kỹ thuật đối với phương tiện thủy thô sơ, phương tiện thủy không có động cơ trọng tải toàn phần từ 1 tấn đến 15 tấn hoặc có sức chở từ 5 người đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 5 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 5 người và các phương tiện thủy khác theo phân cấp;

Phối hợp với Công an Thành phố, Cảng vụ Đường thủy nội địa - Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa.

UBND TP giao Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định pháp luật về TTATGT đường thủy nội địa đối với phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, cảng, bến thủy nội địa theo thẩm quyền. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” trên tất cả các tuyến, địa bàn đường thủy thuộc Thành phố; xây dựng và phát triển các mô hình văn hóa như đoạn, tuyến sông văn hóa an toàn, cụm cảng, bến văn hóa, văn minh, an toàn, khu dân cư, xóm làng an toàn...

UBND quận, huyện, thị xã chủ trì hướng dẫn và tổ chức cho các chủ phương tiện thủy thô sơ, phương tiện thủy loại nhỏ ký cam kết sử dụng phương tiện thủy đúng quy định trước ngày 31-7; khi chở phải có đủ chỗ ngồi ổn định, an toàn và có đủ dụng cụ cứu sinh tương ứng với số người trên phương tiện; không chở quá số người quy định; người đi trên phương tiện thủy phải mặc áo phao cứu sinh hoặc mang dụng cụ nổi cứu sinh.

UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm nếu để bến khách ngang sông thuộc địa giới hành chính hoạt động không phép, trái phép, không đảm bảo an toàn. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý...