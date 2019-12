Hà Nội: Bán vé xe khách qua mạng phục vụ nhân dân dịp Tết

Thực hiện Công điện số 1658/CĐ-TTg ngày 09/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020, tại văn bản số 5555/UBND-ĐT ngày 13/12/2019, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội Xuân năm 2020.

Theo đó, các đơn vị phải nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, tăng cường xe để đáp ứng nhu cầu vận tải trong đợt cao điểm, đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường tại các bến xe; đổi mới phương thức bán vé, áp dụng bán vé qua mạng internet, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, ngăn chặn việc đầu cơ, buôn bán vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép; đảm bảo an ninh, an toàn, thuận lợi cho hành khách, hạn chế tối thiểu hiện tượng ùn ứ khách tại các bến xe trong dịp Tết.

Cần tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm về hành chính, kinh tế đối với các trường hợp lái xe không tuân thủ, vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện, trật tự an toàn giao thông; chỉ đạo các đơn vị quản lý bến xe tăng cường phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách công cộng trong việc quản lý phương tiện, xe phải đảm bảo các điều kiện an toàn trước khi xuất bến; giải tỏa các bến hoạt động trái phép.

Thành lập các tổ công tác liên ngành lưu động, duy trì lực lượng 24/24h, xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý dứt điểm các vi phạm lòng đường, lề đường, hè đường và hành lang an toàn giao thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, các khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với loại hình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, dễ cháy nổ, các hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông...