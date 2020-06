Grab nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho dịch vụ đặt xe công nghệ

GrabProtect bao gồm các tính năng an toàn mới, bộ quà tặng an toàn và các cập nhật về chính sách an toàn, góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh trong lĩnh vực đặt xe công nghệ.

Chính phủ các quốc gia Đông Nam Á đang dần nới lỏng những quy định về hạn chế di chuyển và tái khởi động nền kinh tế sau dịch Covid-19. Dù vậy, nhiều lo ngại về nguy cơ xảy ra “làn sóng thứ hai” của đại dịch vẫn còn.

Trong một khảo sát gần đây dành cho người dùng dịch vụ đặt xe công nghệ tại 6 thị trường lớn ở Đông Nam Á, người dùng cho rằng việc đeo khẩu trang (77%), cung cấp dung dịch rửa tay diệt khuẩn trên xe ôtô (71%), và phun khử khuẩn phương tiện trước mỗi chuyến đi (61%) là 3 biện pháp hiệu quả nhất trong việc phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Grab triển khai tính năng GrabProtect bảo đảm an toàn cho đối tác và hành khách

“Đại dịch Covid-19 đã giúp chúng ta nâng cao nhận thức về an toàn và vệ sinh trong tất cả lĩnh vực. An toàn luôn là giá trị cốt lõi tại Grab và với những chương trình như GrabProtect, chúng tôi đang đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về an toàn và vệ sinh trong lĩnh vực đặt xe công nghệ.

Cùng với tất cả đối tác của mình, chúng tôi sẽ đảm bảo thực hiện những thói quen an toàn, vệ sinh mới ngay trước khi bắt đầu mỗi chuyến xe”, ông Russell Cohen, Giám đốc Vận hành khu vực Đông Nam Á, Grab cho biết.

GrabProtect giới thiệu một thói quen di chuyển mới để mỗi chuyến xe trở nên an toàn hơn, bắt đầu từ việc đảm bảo hành khách khỏe mạnh và đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết trước khi đặt xe.

Ngoài ra, hành khách có thể linh hoạt huỷ chuyến và gửi phản hồi cho Grab nếu đối tác tài xế hoặc hành khách không đeo khẩu trang, đồng thời khuyến khích đối tác tài xế và hành khách thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh hơn như vệ sinh tay thường xuyên và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo đó, Grab sẽ ra mắt hai tính năng mới trên ứng dụng - mẫu khai báo trực tuyến tình trạng sức khỏe và vệ sinh, và công cụ xác thực hình ảnh đeo khẩu trang - trên toàn khu vực vào cuối tháng 6/2020.

Kể từ khi dịch Covid-19 khởi phát, các đối tác tài xế và đối tác giao nhận của Grab đã bắt đầu tự nguyện khai báo sức khỏe hàng ngày thông qua ứng dụng Grab dành cho đối tác tài xế.

Tính năng khai báo tình trạng sức khỏe và vệ sinh trực tuyến mới sẽ yêu cầu tất cả đối tác tài xế và đối tác giao nhận, cũng như hành khách xác nhận rằng họ không có bất kỳ triệu chứng Covid-19 nào và đã áp dụng các biện pháp an toàn và vệ sinh cần thiết, trước khi họ bắt đầu chuyến xe, giao hàng hoặc đặt xe.

Các đối tác tài xế và đối tác giao nhận sẽ được nhắc nhở xác thực hình ảnh khi họ đang đeo khẩu trang bằng cách sử dụng tính năng xác thực hình ảnh đeo khẩu trang sau khi hoàn thành khai báo.

Ngoài ra, Grab sẽ tặng hơn 250.000 bộ quà tặng an toàn cho các đối tác tài xế trong khu vực, có thể bao gồm các vật dụng như dung dịch sát khuẩn tay, phun khử trùng xe cũng như lắp màn chắn nhựa để giảm thiểu tiếp xúc giữa đối tác tài xế và hành khách.

Grab cũng đang làm việc với các nhà sản xuất và nhà cung cấp trên khắp Đông Nam Á để giúp các đối tác tài xế và đối tác giao nhận có thể mua các sản phẩm vệ sinh với mức giá chiết khấu hợp lý. Trong vài tháng qua, Grab đã hỗ trợ hơn 80.000 chai dung dịch sát khuẩn tay và dụng dịch khử trùng xe cho các đối tác tài xế.

Tại Việt Nam, Grab đã hỗ trợ 65.000 khẩu trang và 45.000 bộ quà tặng an toàn GrabCare cho đối tác tài xế. Grab sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 210.000 khẩu trang cho các đối tác tài xế trong thời gian sắp tới. Đồng thời, Grab cũng đã phun khử khuẩn và lắp màn chắn cho hàng ngàn xe của các đối tác tài xế GrabCar.

Hiện nay, các đối tác tài xế và đối tác giao nhận của Grab được yêu cầu đeo khẩu trang mỗi khi hoạt động trên nền tảng Grab. Yêu cầu tương tự sẽ được áp dụng đối với hành khách ở các quốc gia có quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Nếu hành khách hoặc đối tác tài xế không đeo khẩu trang, hành khách và đối tác tài xế có thể huỷ chuyến với lý do “tài xế/hành khách không đeo khẩu trang”. Grab sẽ không áp dụng bất kỳ hình thức chế tài huỷ chuyến nào liên quan đến lí do kể trên.

Đại diện Grab cho biết, Grab sẽ tiếp tục đánh giá các chính sách này và điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế