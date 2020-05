Gần 300 công dân Việt Nam vừa được đưa từ Canada về nước

Chiều tối qua, 1/5, chuyến bay VN08 của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn chở theo gần 300 công dân Việt Nam từ Canada về nước. Tất cả hành khách đều được kiểm tra y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

276 công dân Việt Nam bao gồm các học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đi chữa bệnh, du lịch, thăm thân, công tác… đã hết thời hạn lưu trú tại Canada, được các cơ quan ngoại giao hỗ trợ đưa về nước.

Hành khách trước khi lên máy bay đều đã được đo thân nhiệt, kiểm tra, phỏng vấn tình trạng sức khỏe và phải sử dụng khẩu trang trong suốt hành trình.

Chuyến bay VN08 của Vietnam Airlines chở gần 300 công dân Việt từ Canada về nước hạ cánh xuống Vân Đồn chiều tối 1/5

Sân bay Vân Đồn tiếp tục áp dụng quy trình đặc biệt đón các chuyến bay quốc tế đến từ vùng dịch.

Theo đó, tàu bay khi hạ cánh đậu ở bãi đỗ xa, được xe bus chở vào làm thủ tục tại khu vực phía ngoài nhà ga, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay, tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên cũng như các hành khách khác.

Hành khách làm thủ tục, khai báo y tế tại khu vực riêng của sân bay Vân Đồn

Các cơ quan chức năng đã bố trí phương tiện đưa toàn bộ hành khách về các khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

Sau khi hoàn tất khâu đón khách, toàn bộ khu vực làm thủ tục, luồng di chuyển của hành khách và các thiết bị tại sân bay Vân Đồn đều được phun xịt khử trùng, phòng lây nhiễm dịch bệnh.

Đây cũng là chuyến bay thứ 39, kể từ khi sân bay Vân Đồn được Chính phủ giao nhiệm vụ là một trong số ít sân bay trên cả nước chịu trách nhiệm đón các chuyến bay về từ các vùng dịch trên thế giới.

Trước đó, trên chiều bay tới Canada, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đưa một số công dân Canada về nước.

Cả chuyến bay đi Canada và về Việt Nam đều mang số hiệu VN08, được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu thân rộng Airbus A350.

Tổng chiều dài hành trình bay thẳng giữa Việt Nam và Canada trên cả hai chiều là hơn 28.000 km. Ngay sau khi hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Vân Đồn, tất cả hành khách, phi hành đoàn đã được kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Vietnam Airlines thông tin, các nguồn lực, chi phí để tổ chức chuyến bay này đều lớn hơn so với thường lệ do những yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn bay, phòng chống dịch bệnh, cũng như đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị từ mặt đất đến trên không cả ở trong và ngoài nước.

Số lượng thành viên phi hành đoàn lên tới hơn 30 người, gồm 8 phi công, 20 tiếp viên, 2 nhân viên kỹ thuật, 2 nhân viên mặt đất để đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe của tổ bay trong hành trình khứ hồi kéo dài gần 42 tiếng đồng hồ.

Phi hành đoàn được trang bị bảo hộ y tế toàn thân, tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh trong quá trình phục vụ. Sau khi hạ cánh tại Vân Đồn để khách được kiểm tra sức khỏe, cách ly tập trung, máy bay của Vietnam Airlines sẽ phải bay về căn cứ tại Hà Nội và tiến hành khử trùng trước khi tiếp tục khai thác.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước đã tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt từ Anh, Italia, Nhật Bản, Singapore, Indonesia… về nước.

Thời gian tới, trên cơ sở nguyện vọng của công dân, năng lực cách ly tại các địa phương trong nước và diễn biến của dịch bệnh, các cơ quan chức năng và các hãng hàng không sẽ tiếp tục triển khai các chuyến bay thương mại đưa công dân Việt Nam về nước.