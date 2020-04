Doanh nghiệp dùng xe tải cũ nát chở xăng dầu đi bán lẻ

ANTD.VN -Tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ngang nhiên sử dụng xe ô tô tải vận chuyển xăng dầu đi bán lẻ cho dân. Điều đáng nói là những chiếc xe này đã cũ nát, không đủ điều kiện lưu thông, càng không đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cháy nổ.

Theo phản ánh của người dân, các doanh nghiệp xăng dầu Phước Duy và Hùng Hương (ở xã Cư Pui, huyện Krông Bông) thường xuyên dùng xe tải cũ nát vận chuyển xăng, dầu lưu thông trên tỉnh lộ 12 và các tuyến đường liên thôn, xã bán cho khách hàng ở các xã Yang Mao, Cư Drăm, Cư Pui... Những xe này không có tem đăng kiểm, chở đầy thùng phi, can nhựa đựng xăng dầu. Đây là mối đe dọa thường trực cho người và phương tiện tham gia giao thông nếu xảy ra sự cố cháy nổ, hậu quả sẽ rất khôn lường.

Qua trao đổi ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tư nhân Hùng Hương, cho biết: Cửa hàng luôn sẵn sàng phục vụ mọi đơn đặt hàng. Khách muốn mua xăng, dầu, chỉ cần điện vào số máy của cửa hàng sẽ có người vận chuyển tới nơi, địa điểm giao hàng ở đâu cũng thực hiện được.

Xe tải cũ nát của doanh nghiệp Hùng Hương vận chuyển xăng dầu đi bán lẻ không đủ tiêu chuẩn đảm bảo an toàn cháy nổ.

Theo Đại úy Trịnh Hùng Long - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Krông Bông, công an huyện đã nắm bắt được thông tin một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở xã Cư Pui sử dụng xe ô tô không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, vận chuyển xăng dầu đi tiêu thụ. Lực lượng CSGT đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm nhưng chưa đạt kết quả. Các doanh nghiệp này hoạt động rất tinh vi, họ thường chọn những thời điểm sáng sớm, giờ nghỉ trưa, tối để vận chuyển xăng dầu nhằm trốn tránh lực lượng chức năng.

Đại úy Trịnh Hùng Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an huyện Krông Bông, đại diện các đội CSGT, môi trường, kinh tế sẽ xuống từng cơ sở kinh doanh xăng dầu để yêu cầu doanh nghiệp viết cam kết không tái diễn tình trạng vận chuyển nhiêu liệu trái phép. Ngoài ra, sẽ căn cứ vào các tài liệu hình ảnh, clip do người dân cung cấp để xử lý nghiêm các chủ cửa hàng có hành vi vận chuyển xăng dầu đi bán lẻ.