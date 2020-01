Đề nghị thống nhất phương án xử lý dứt điểm tồn tại ở các trạm thu phí BOT

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn, tình hình an ninh trật tự tại một số trạm thu phí BOT vẫn còn nhiều phức tạp, gây khó khăn trong công tác triển khai thu phí hoàn vốn các dự án.

“Bộ GTVT sẽ tiếp tục xử lý các tồn tại, bất cập tại các trạm thu phí đường bộ, trên nguyên tắc khả thi về phương án tài chính, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên gồm người sử dụng, nhà đầu tư, Nhà nước”- ông Tuấn khẳng định.

Tuy vậy, lãnh đạo Bộ GTVT cũng thừa nhận, việc triển khai dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 1 và 2 gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành theo chỉ đạo của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT thừa nhận, tình hình mất an ninh trật tự tại một số trạm BOT vẫn diễn biến phức tạp

Do vậy, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thống nhất phương án, xử lý dứt điểm tồn tại đối với các trạm thu phí để hoàn vốn cho các dự án giao thông; chỉ đạo Bộ Công an, các địa phương có giải pháp bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí đường bộ.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, kết quả xử lý từ năm 2018 đến nay đã giảm giá 41/62 dự án BOT đồng thời xử lý bất cập tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ (trạm Liên Đầm Quốc lộ 20, trạm Km11+625 Quốc lộ 38, Buôn Hồ Quốc lộ 14, Quán Toan-Cầu Nghìn, trạm Km957+400 Quốc lộ 14, Thái Nguyên-Chợ Mới, Cai Lậy...).

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ cũng triển khai phần mềm kết nối dữ liệu 66 trạm thu phí với hệ thống quản lý giám sát thu phí BOT của Tổng cục góp phần công khai, minh bạch, đem lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, phía Tổng cục nhìn nhận công tác triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng là dự án đặc thù có độ phức tạp về kỹ thuật, công nghệ cũng như tính pháp lý, lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam trên diện rộng, thời gian triển khai gấp rút; nội dung chưa có trong hợp đồng BOT dẫn đến trong quá trình thực hiện còn chậm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trước mắt chưa tăng phí BOT và giãn thời gian thu phí tối đa đối với các dự án BOT, do đó Bộ Giao thông Vận tải chưa thực hiện việc tăng phí theo lộ trình trong các hợp đồng BOT, thời gian dừng tăng phí tới năm 2021.

Tính đến hết năm 2019 có khoảng 37 dự án phải tăng phí theo hợp đồng BOT (trong đó năm 2018 có 2 dự án, năm 2019 có 35 dự án), năm 2020 có 10 dự án, năm 2021 có 2 dự án, các dự án còn lại cơ bản tăng phí sau năm 2021. Hiện Bộ GTVT đã nhận được đề xuất của một số nhà đầu tư đề nghị tăng phí theo hợp đồng BOT.