Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo tìm chủ sở hữu hàng chục xe máy

Quá trình điều tra thụ lý một số vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý, Đội CSĐT - TP về ma túy, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ một số xe máy:

1. Xe máy SUZUKI; số máy: VN101146 H040101146.

2. Xe máy Yamaha Surius RC; BKS: 23F1-02155; số máy: 5C64-975787; số khung: RLCS5C640CY975800.

3. Xe máy nhãn hiệu GENIE màu nâu; BKS: 88H2-5162; số máy: VLFDR1P50FMG-3/5C202588; số khung: RMEDCG055DR001126.

4. Xe máy Yamaha Surius; BKS: 29X3-03652; số máy: 5C6K-034329.

5. Xe Yamaha Jupiter màu xanh; BKS: 61T5-7366 Số khung: 086753; số máy: 5VT286753.

6. Xe máy Wave màu đỏ; BKS: 29S5-9183, SM: VLKZS1P50FMH-00007489; SK: VLKPCH022LK007489.

7. Xe máy wave màu đỏ; BKS: 29U3-3440; số khung: 019335

8. Xe máy Liberty màu đen; BKS: 15M1-00945; số khung: 033153.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm thông báo ai là chủ sở hữu hợp pháp của những chiếc xe trên liên hệ Đội CSĐT - TP về ma túy CAQ Bắc Từ Liêm để giải quyết.

Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đang tạm giữ số xe mô tô vi phạm hành chính và xe máy có liên quan thuộc các vụ án xảy ra trên địa bàn có đặc điểm:

1. Xe mô tô: HONDA - LEAD màu vàng; BKS: 54F1-3198; Số khung nguyên thủy: *LWBTDH10X81004289*; Số máy nguyên thủy: WH150MH*08A04036*.

2. Xe mô tô: HONDA-DREAM; BKS: 29N1-485.62; Số khung nguyên thủy: C100M-R02193; Số máy nguyên thủy: C100ME-R2193.

3. Xe mô tô: ZONG SHEN màu xanh; BKS: 24V1-3033; Số khung nguyên thủy: *LAEGZACJ8CRV11481*; Số máy nguyên thủy: 162FNJ*68034548*.

4. Xe mô tô: YAMAHA - NOUVO màu xanh; BKS: không; Số khung, Số máy: không xác định.

5. Xe mô tô: HONDA - WAVE màu đen bạc; BKS: 29P1-156.17; Số khung nguyên thủy: RLHHC120XBY342055; Số máy nguyên thủy: HC12E-3142120.

6. Xe mô tô: SUZUKI - VIVA màu xanh, BKS: không; Số khung nguyên thủy: RLSBE4AB030110877; Số máy nguyên thủy:VDGZS150FMGVL*00000803*.

7. Xe mô tô: HONDA - WAVE màu xanh, BKS: 29V1-2926; Số khung nguyên thủy: NF110M-8000340; Số máy nguyên thủy: NF110ME-8000340.

8. Xe mô tô: HONDA - DREAM màu nâu, BKS: 30K7-1350; Số khung đóng lại: C100M-0300948; Số máy đóng lại: C100ME-0300948.

9. Xe mô tô: HONDA-CUB; BKS: 29AA-04473; Số khung nguyên thủy: AA01-1721016; Số máy nguyên thủy: AA02E-3020997.

10. Xe mô tô: SUZUKI-BEST màu xanh, BKS: 18-509-HK; Số khung: bị cắt không xác định; Số máy nguyên thủy: E417-TH120929

11. Xe mô tô: HONDA-LEAD màu đỏ; BKS: 30X1-8768; Số khung nguyên thủy: RLHJF2405BY108465; Số máy nguyên thủy: JF24E-0651302

12. Xe mô tô: HONDA-WAVE α màu xanh; BKS: 29P4-6095; Số khung đóng lại: RLHJA02083Y503750; Số máy đóng lại: JA02E-0503780

13. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu trắng đen; BKS: 29H8-8668; Số khung nguyên thủy: RLHHC09007Y667935; Số máy nguyên thủy: HC09E-5767805

14. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu xanh; BKS: 29H4-9614; Số khung: NF100V0059123; Số máy: NF100ME9123

15. Xe mô tô: PIAGIO-LX125 màu xanh; BKS: 30K4-3238; Số khung nguyên thủy: *RP8M661009V000077*; Số máy nguyên thủy: M661M*1056*

16. Xe mô tô: YAMAHA-NOUVO màu xanh trắng; BKS: 29T8-2289; Số khung: RLCN2B5204Y003931; Số máy: 2B5203931

17. Xe mô tô: SUZUKI-LIFAN màu đen; BKS: Không; Số khung nguyên thủy: *LX6PK37A3E1770016*; Số máy nguyên thủy: VLF1P53FMI-B*70000789*

18. Xe mô tô: HONDA- DREAM màu nâu; BKS: 29T2-6586; Số khung: không các định; Số máy nguyên thủy: HA08E-0!...!55 (ký tự “!..!”không xác định)

19. Xe mô tô YAMAHA - SIRIUS màu trắng đỏ, BKS: 29V5-3219; Số khung nguyên thủy: ??????310????1909 (ký tự “?” không xác định); Số máy nguyên thủy: 3S31-061909

20. Xe mô tô: HONDA - WAVE α màu trắng; BKS: 29L5-054.02; Số khung nguyên thủy: RLHHC1213DY1452?? (ký tự “?” không xác định); Số máy nguyên thủy: VLKZS1?0FMG-2*0007???5*

21. Xe mô tô HONDA-SPACY màu trắng; BKS: 29P6-6689; Số khung nguyên thủy: J04F-1007537; Số máy nguyên thủy: JF04E-2007565

22. Xe mô tô nhãn hiệu DRAGON màu xanh, BKS: 89H2-2376; Số khung nguyên thủy: VEXDCG013EX006569; Số máy nguyên thủy: LC152FMH*01753778*

23. Xe mô tô HONDA – Wave S màu đỏ xám, BKS: 61S2-8589; Số khung nguyên thủy: POCHBUMBB002213; Số máy nguyên thủy: 419213

24. Xe mô tô HONDA màu đen bạc; BKS: 29L1-163.96; Số khung nguyên thủy: 235350; Số máy nguyên thủy: 3035292

25. Xe mô tô HONDA-WAVE màu nâu xám; BKS: 18F1-000.30; Số khung nguyên thủy: JC43E-1608880; Số máy nguyên thủy: C4319BY065635

26. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu đen xám; BKS: 18P9-7139; Số khung nguyên thủy: HC12E-0231089; Số máy nguyên thủy: Y-0609778.

27. Xe mô tô YAMAHA màu xanh; BKS: 18S9-4367; Số khung nguyên thủy: 5VT2-59440; Số máy nguyên thủy: Y-059440

28. Xe mô tô YAMAHA-Nouvo màu đen vàng; BKS: 29P1-191.04; Số khung nguyên thủy: RLCN22S208Y033457; Số máy nguyên thủy: 22S2-033457

Công an quận Bắc Từ Liêm thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp số xe máy nêu trên, đề nghị liên hệ đến đồng chí Đặng Quang Trường (SĐT: 0.977.131.292) Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Bắc Từ Liêm để phối hợp giải quyết. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi ra thông báo này, nếu không ai đến nhấn Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ xử lý số xe máy trên theo quy định của pháp luật.