Công an Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ lễ tang 3 liệt sỹ CAND hy sinh khi làm nhiệm vụ

21:01 15/01/2020 0 H.P

ANTD.VN - Để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông thông suốt, phục vụ lễ tang ba Liệt sỹ Công an nhân dân hy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.