Cố tình đâm xe vào CSGT có thể bị tử hình

Đáng buồn, sự việc trên không phải hi hữu. Thời gian qua đã xảy không ít trường hợp đối tượng vi phạm giao thông lao xe vào người thi hành công vụ khi bị yêu cầu dừng xe.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2020, tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, khi đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 47, tổ tuần tra kiểm soát giao thông - Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện 1 thanh niên đi xe máy vi phạm tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Tuy vậy, nam thanh niên này không những không chấp hành hiệu lệnh mà còn đột ngột tăng ga đâm thẳng xe vào tổ công tác khiến chiến sĩ công an Đỗ Xuân Thanh bị thương nặng.

Cần xử lý nghiêm đối tượng cố tình đâm xe vào cảnh sát giao thông

Còn tại Bình Định, cách đây không lâu, Công an thị xã An Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Quang Đạo (19 tuổi, ở xã Nhơn Hậu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Nguyên nhân là do khi bị lực lượng CSGT phát hiện không đội mũ bảo hiểm, yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì đối tượng này đã rồ ga tông thẳng xe vào người một chiến sỹ CSGT khiến anh ngã ra đường, phải đưa vào BV Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Liên quan tới hành vi trên, Luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, việc người tham gia giao thông lao thẳng xe máy vào cảnh sát đang làm nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật. CQĐT cần khẩn trương vào cuộc, làm rõ hành vi, nhận thức của đối tượng này, làm rõ hậu quả... để xác định các dấu hiệu cấu thành tội phạm nhằm xử lý đúng người, đúng tội, đảm bảo tính răn đe.

Trong vụ việc nam thanh niên tông xe vào CSGT, nếu có căn cứ cho thấy đối tượng này đã nhìn thấy CSGT đang ra hiệu lệnh dừng xe, với khoảng cách và tốc độ hiện có hoàn toàn có thể dừng xe để chấp hành việc kiểm tra hành chính nhưng đối tượng này đã cố tình lao xe nhằm bỏ chạy, bất chấp hậu quả chết người có thể xảy ra thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người.

Theo Điều 123 BLHS 2015, đối tượng này có thể bị áp dụng các tình tiết định khung tăng nặng là “sử dụng phương tiện nguy hiểm”, “với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân” nên phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Nếu đối tượng đang tham gia giao thông với tốc độ cao, vượt đèn đỏ thì đây là hành vi vi phạm hành chính, sẽ bị xử phạt hành chính. Còn nếu CSGT bất ngờ xuất hiện trước đầu xe khiến lái xe không kịp xử lý dẫn đến tai nạn thì có thể được xác định là sự kiện bất ngờ.

"Trường hợp không đủ căn cứ xác định là sự kiện bất ngờ song lại xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì người vi phạm giao thông có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 BLHS 2015" - Luật sư Nguyễn Thị Thu cho biết.

Bên cạnh đó, nếu đối tượng vi phạm cố tình không dừng xe khi có yêu cầu dừng xe của CSGT đang làm nhiệm vụ thì có dấu hiệu phạm tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS 2015.

Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm....

Nếu có đủ căn cứ chứng minh đối tượng cố tình đâm xe vào CSGT để cố ý gây thương tích thì có thể bị xử lý về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS 2015.

Ngoài trách nhiệm hình sự, đối tượng đâm xe vào cảnh sát giao thông gây thương tích còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra đối với nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm hại...