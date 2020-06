"Cò" taxi dù nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh sân bay Nội Bài

ANTD.VN - Khi bị lực lượng an ninh sân bay nhắc nhở, khống chế, "cò" mồi taxi dù hoạt động tại sân bay Nội Bài đã nhổ nước bọt vào thẳng mặt nhân viên an ninh.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, mới đây, một “cò” taxi khi đang hoạt động tại sân bay Nội Bài bị lực lượng an ninh sân bay khống chế do có hành vi chèo kéo khách đi xe dù, người này bất ngờ nhổ nước bọt vào mặt một nhân viên an ninh đứng đối diện.

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Nội Bài đã bàn giao vụ việc cho Đồn Công an sân bay để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Trung tâm này, đối tượng bị xử lý là người địa phương, thường xuyên có mặt ở sân bay cò mồi xe dù và đã nhiều lần bị nhắc nhở.

Việc hoạt động taxi, xe đưa đón chở khách tại sân bay Nội Bài phải được đăng ký và nhượng quyền

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc như thế này tại sân bay Nội Bài. Các đối tượng cò mồi, “chân gỗ”, mời chào khách chuyên nghiệp, thường xuyên xuất hiện tại sân bay Nội Bài từ nhiều năm nay và liên tục có những phản ứng quá khích, lăng mạ, xúc phạm, thách thức và nhổ nước bọt vào mặt nhân viên an ninh hàng không đang thực thi vụ.

Mỗi năm, sân bay Nội Bài phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc liên quan xe dù, cò mồi, xe vãng lai… khai thác khách không đúng quy định.

Dù đã siết chặt công tác phối hợp với các lực lượng chức năng để giảm thiểu và đẩy lùi tình trạng này nhưng lãnh đạo sân bay cũng thừa nhận rất khó kiểm soát những đối tượng xấu trà trộn, mồi chài hành khách lên những chiếc xe khai thác trái phép và thu tiền vô tội vạ, làm ảnh hưởng hình ảnh và uy tín của cảng.

Những ngày này, khi lượng hành khách qua CHK quốc tế Nội Bài tăng cao trở lại, "cò" cũng xuất hiện liên tục tại khu vực nhà ga, sân đậu.

CHK quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách nên đón xe tại khu vực quy định cho taxi hoạt động. Tại đây, các hãng nhượng quyền khai thác tại Nội Bài tuyệt đối không được từ chối khách trong các trường hợp đi chặng ngắn, xa trung tâm thành phố, hoặc có hành vi bán khách, chuyển khách sang phương tiện khác.

Các hãng đều phải cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật và của cảng, đồng thời chịu sự ràng buộc của nhiều điều khoản chặt chẽ khi ký kết hợp đồng như: Xe phải có phù hiệu, niêm yết rõ giá cước vận chuyển còn hiệu lực, đồng hồ tính tiền còn kẹp chì niêm phong và hoạt động bình thường...

Trước đó, các đối tượng “cò” mồi taxi khi bị lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài nhắc nhở cũng đã hành hung một nhân viên an ninh khiến nhân viên này gãy 4 răng, chảy máu miệng.

Hay, một taxi “dù” vào hoạt động trong phạm vi sân bay Nội Bài, khi bị lực lượng an ninh phát hiện, yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì lái xe đã rồ ga, hất bay nhân viên an ninh sân bay lên nắp capo.