[CLIP] Lái xe say rượu bẻ lái đột ngột, ô tô lật nhào, suýt lao xuống sông

Trong đoạn video, chiếc xe Hyundai Solaris đang lao nhanh về phía cây cầu nhỏ bắc qua sông Moyka, cắt ngang trung tâm lịch sử St. Petersburg, theo sát là xe cảnh sát Nga.

Nhưng đây dường như là hành động sai lầm của lái xe khi cây cầu quá hẹp chỉ dành cho người đi bộ. Do đó, anh ta cố gắng bẻ lái vào phút chót để rẽ sang hướng khác, nhưng cú rẽ đột ngột đã khiến chiếc xe bị lật và đâm thẳng vào lan can bên dòng sông. Rất may, chiếc xe không lao xuống dòng nước lạnh, nên tài xế thoát chết trong gang tấc.

Cảnh sát sau đó đã kéo người đàn ông ra khỏi xe. Cảnh sát cho biết không ai bị thương trong vụ việc, lái xe bị say rượu.

Theo tờ báo địa phương Fontanka, chiếc xe ô tô đã thu hút sự chú ý của cảnh sát khi nó lao nhanh qua trung tâm thành phố St. Petersburg. Khi cảnh sát yêu cầu ô tô dừng lại để kiểm tra, lái xe đã tăng tốc, dẫn đến cuộc truy đuổi tốc độ cao như đã đề cập ở trên.