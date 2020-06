Chính thức thu phí không dừng trên tuyến cao tốc 85km Pháp Vân- Ninh Bình

15h chiều nay, 10-6, cao tốc Pháp Vân- Ninh Bình chính thức áp dụng thu phí tự động không dừng (ETC) tại tất cả các trạm ra/vào trên toàn tuyến dài 85km.

Ông Phạm Văn Khôi, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Phương Thành (chủ đầu tư cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ) cho biết, đến nay, Công ty đã đầu tư ETC trên 44 làn của tuyến cao tốc, nhưng thời điểm này tại mỗi trạm thu phí mới chỉ mở 2 làn ETC (1 làn ra, 1 làn vào) do lượng phương tiện chưa sử dụng thẻ ETC vẫn chiếm số lượng lớn, nếu mở nhiều làn thu phí ETC dễ dẫn tới ùn tắc.

Làn xe được kẻ bằng sơn màu xanh là làn dành cho các phương tiện sử dụng ETC khi qua trạm thu phí trên cao tốc Pháp Vân- Ninh Bình

Cũng theo ông Khôi, trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ lưu lượng xe hiện tại vào khoảng 6 vạn xe/ngày đêm, nhưng tỷ lệ phương tiện sử dụng thẻ ETC mới chiếm khoảng 5%, một con số rất nhỏ.

Còn theo đại diện Tổng công ty đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam, trên đoạn tuyến cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình do đơn vị đang quản lý đã đầu tư lắp đặt xong 15 làn thu phí ETC, 25 làn còn lại công ty đang xin cơ chế và thu xếp vốn để đầu tư.

Các xe đã dán thẻ ETC và tài khoản hoạt động bình thường thì thời gian qua trạm thu phí chỉ mất 5 giây

Đánh giá về việc triển khai thu phí ETC trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Ninh Bình, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, đây là tuyến đường quan trọng, tuyến đường huyết mạch ra vào trung tâm thành phố Hà Nội, có lưu lượng phương tiện đi lại lớn nhất nhì cả nước. Bởi vậy, việc triển khai thu phí ETC sẽ có tác động lớn tới các chủ phương tiện, thúc đẩy việc sử dụng thẻ ETC.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai, các lái xe chưa dán thẻ ETC mà đi vào làn này sẽ chỉ bị nhắc nhở mà chưa tiến hành xử phạt theo Nghị định 100 của Chính phủ.

Nhưng nếu lái xe chưa dán thẻ ETC hoặc tài khoản ETC chưa hoạt động thì việc lưu thông qua trạm thu phí mất khá nhiều thời gian vì còn phải lấy thẻ hoặc làm thủ tục trả phí

Ghi nhận vào chiều 10/6 cho thấy, nhiều lái xe chưa dán thẻ hoặc trong thẻ ETC không có tiền vẫn lưu thông vào làn ETC tại trạm thu phí Pháp Vân trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ. Song, lực lượng chức năng mới chỉ tiến hành nhắc nhở, đồng thời đôn đốc lái xe dán thẻ ETC.

Một phương tiện đã dán thẻ ETC nhưng tài khoản không hoạt động vẫn đi vào làn thu phí không dừng đã bị nhắc nhở vào chiều 10/6

Để việc dán thẻ cũng như tạo thói quen cho người dân sử dụng thẻ ETC khi qua trạm thu phí, ông Thọ yêu cầu đơn vị triển khai thu phí không dừng Công ty VECT phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, dán thẻ cho phương tiện.

“Phải tập trung nhân lực, đến trụ sở các doanh nghiệp lớn, các cơ quan để tổ chức dán thẻ ETC miễn phí cho người dân. Rồi triển khai dán thẻ tại các trạm xăng, các tuyến quốc lộ…”- ông Thọ yêu cầu.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu việc kết nối giữa các đơn vị như Công ty VETC, Công ty BOT Pháp Vân- Cầu Giẽ, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam phải thông suốt, tránh để xảy ra trục trặc khiến việc thu phí ETC gián đoạn.

Việc dán thẻ ETC khá nhanh chóng và thuận tiện, không mất phí

Ông Hồ Trọng Vinh, Phó Tổng giám đốc Công ty VETC thông tin, những ngày qua, lượng chủ xe dán thẻ tăng mạnh so với trước đó. Thậm chí, mỗi ngày có khoảng 30-40 khách hàng chủ động liên hệ với Công ty để được hướng dẫn dán thẻ ETC.

Tính đến nay, đã có khoảng 850.000 phương tiện dán thẻ ETC, nhưng tỷ lệ sử dụng mới chỉ chiếm khoảng 36%.

Theo ông Vinh, VETC đang làm việc với ngân hàng và các ví điện tử để có thể nạp tiền trực tiếp từ các ví điện tử vào tài khoản ETC, đồng thời miễn phí chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản ETC.

Từ 1/8 tới đây, khách hàng chuyển khoản từ tài khoản của ngân hàng BIVD vào tài khoản ETC sẽ không mất phí, tiến tới việc liên thông giữa tài khoản ngân hàng và tài khoản ETC sẽ ngày một linh hoạt hơn theo hướng tự động chuyển tiền khi tài khoản ETC hết hoặc không đủ tiền lưu thông.