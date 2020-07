Chi gần 270 tỷ đồng sửa chữa, mặt cầu Thăng Long sẽ êm thuận trong 10 năm?

Ông Nguyễn Trung Sỹ, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng đường bộ (Tổng cục Đường bộ Việt Nam-Bộ GTVT) thông tin, cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng được xây dựng từ tháng 11/1974 và hoàn thành tháng 5/1985.

Sau một thời gian khai thác phần mặt đường trên cầu đã xuất hiện các hư hỏng với đặc điểm kết cầu phức tạp (cầu dàn thép 2 tầng cho đường bộ và đường sắt, chiều dài nhịp lớn, dàn thép liên tục trên nhiều nhịp) mặt cầu đồng thời phải chịu các xe tải trọng lớn trên cầu, tải trọng tàu hỏa, lực gió ngang, nhiệt độ… tạo ra các dao động chuyển vị biến dạng, ứng suất lớn đồng thời theo các phương khác nhau.

Mặt cầu Thăng Long nhiều năm nay luôn trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng

“Vì vậy, việc nghiên cứu sửa chữa mặt cầu Thăng Long một cách căn cơ để khai thác êm thuận, an toàn, bền vững lâu dài và khai thác đồng bộ với đường vành đai 3 là hết sức cần thiết và cấp bách”, ông Sỹ cho hay.

Đề cập đến các giải pháp sửa chữa mặt cầu Thăng Long, ông Sỹ cho biết các đơn vị nhà thầu sẽ gia cường mặt cầu thép trực hướng hiện tại thành mặt cầu liên hợp nhẹ như cào bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu, làm sạch bản mặt thép; hàn các đinh neo thép vào bản mặt thép và lắp đặt lưới thép; lớp bê tông siêu tính năng có cường độ chịu nén bảo đảm bền vững; thảm bê tông nhựa polyme; thay thế các khe co giãn đã bị hư hỏng bằng khe co giãn ray dạng mô đun; sửa chữa lề bộ hành, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

“Lần sữa chữa này của Tổng cục chắc chắn công trình bền vững ít nhất trên 10 năm theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT. Bởi kết cấu được thực hiện bằng các giải pháp khoa học và kỹ thuật mới và có độ bền tốt nhất. Kết cấu dàn thép của 5 liên nhịp dàn thép đã được kiểm định 1 cách chắc chắn và bảo đảm khả năng chịu lực của cầu bền vững, kết cấu thép ở dưới ổn định và không biến dạng”, ông Sỹ khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết dự kiến dự án được khởi công chậm nhất vào ngày 9/8/2020.

Tổng mức đầu tư của dự án là 269,3 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý bảo trì Quốc lộ. Thời gian triển khai thi công hoàn thành trong quý 4/2020.

Về công tác phân luồng đảm bảo giao thông, Tổng cục Đường bộ thực hiện công tác cắm biển báo, công bố thông tin trên các phương tiện từ ngày 20/7 và tổ chức phân luồng giao thông thử từ ngày 28/7-8/8 và chính thức cấm cầu từ ngày 8/8/2020.

Mặt cầu Thăng Long hiện đã hư hỏng nghiêm trọng, trơ hết bản thép. Dù hàng năm đều được sửa chữa ở quy mô nhỏ nhưng không thể triệt để, mặt cầu luôn trong tình trạng lồi lõm, mất ATGT.