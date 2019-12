CATP Hà Nội triển khai hàng loạt giải pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán

ANTD.VN - Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết và lễ hội Xuân 2020, CATP Hà Nội sẽ huy động tối đa các lực lượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng phòng, chống ùn tắc giao thồng; tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm...

15:48 27/12/2019 0 An Nhiên

Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu tại hội nghị

Chiều nay (27-12), hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý IV/2019 tập trung vào nội dung tổ chức phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thủ đô đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị.

Báo cáo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết và Lễ hội Xuân 2020, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP, CATP Hà Nội đã triển khai 2 Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân 2020.

Theo đó, huy động tối đa các lực lượng tham gia phối hợp làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng phòng, chống ùn tắc giao thồng; đồng thời, tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, CATP Hà Nội cũng chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phương án bảo đảm an ninh, trật tự các khu vực công cộng diễn ra các hoạt động kinh tế, thương mại, văn hoá, nghệ thuật chào đón năm mới 2020.

CATP Hà Nội cũng phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Thành đoàn Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các lực lượng liên quan phối hợp làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, phòng chống ùn, tắc nhất là trong giờ cao điểm.

Cũng theo Trung tướng Đoàn Duy Khương, CATP đang tiếp tục triển khai 30 tổ công tác 141 làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý trên các tuyến, địa bàn phức tạp; phối hợp với các tổ công tác 142 và lực lượng Cảnh sát hình sự đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn công cộng; các điểm diễn ra các sự kiện chính trị, văn hoá, vui chơi, giải trí...

Cùng đó, CATP cũng bố trí lực lượng phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng; Chủ động phát hiện, kiểm tra xử lý người tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức quy định; số đối tượng thanh niên tóc xanh, tóc đỏ vi phạm luật giao thông; mang vũ khí khi tham gia giao thông…

Đề cập đến kết quả trong 15 ngày cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị; trật tự công cộng dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, toàn TP đã kiểm tra, xử lý 21.472 trường hợp, phạt hành chính hơn 6 tỷ đồng; tạm giữ 232 phương tiện và 3.924 bộ giấy tờ; tước GPLX 664 trường hợp.

Đối với lĩnh vực giao thông thuỷ nội địa, đã kiểm tra 153 trường hợp vi phạm, phạt hành chính gần 300 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu gồm chở hàng quá tải, neo đậu sai quy định, vi phạm về thuyền viên…

Trong lĩnh vực trật tự đô thị, các đơn vị đã kiểm tra, xử lý 5.730 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hơn 1,6 tỷ đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là dừng, đỗ sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp Tết và lễ hội Xuân 2020, thời gian tới, CATP Hà Nội tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND TP về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cũng khẳng định, CATP Hà Nội sẽ tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ của cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy trình, quy định, điều lệnh Công an nhân dân.