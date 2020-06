CAQ Bắc Từ Liêm thông báo tìm chủ sở hữu xe máy

ANTD.VN - Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đang tạm giữ một số xe mô tô vi phạm hành chính và là tang vật trong các vụ án, thông báo tìm chủ sở hữu.

Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội đang tạm giữ số xe mô tô vi phạm hành chính và xe máy có liên quan thuộc các vụ án xảy ra trên địa bàn có đặc điểm:

1. Xe mô tô: HONDA-LEAD màu vàng; BKS: 54F1-3198

Số khung nguyên thủy: *LWBTDH10X81004289*

Số máy nguyên thủy: WH150MH*08A04036*

2. Xe mô tô: HONDA-DREAM; BKS: 29N1-485.62

Số khung nguyên thủy: C100M-R02193

Số máy nguyên thủy: C100ME-R2193

3. Xe mô tô: ZONG SHEN màu xanh; BKS: 24V1-3033

Số khung nguyên thủy: *LAEGZACJ8CRV11481*

Số máy nguyên thủy: 162FNJ*68034548*

4. Xe mô tô: YAMAHA – NOUVO màu xanh; BKS: không

Số khung, Số máy: không xác định.

5. Xe mô tô: HONDA –WAVE màu đen bạc; BKS: 29P1-156.17

Số khung nguyên thủy: RLHHC120XBY342055

Số máy nguyên thủy: HC12E-3142120

6. Xe mô tô: SUZUKI-VIVA màu xanh, BKS: không

Số khung nguyên thủy: RLSBE4AB030110877

Số máy nguyên thủy:VDGZS150FMGVL*00000803*

7. Xe mô tô: HONDA –WAVE màu xanh, BKS: 29V1-2926

Số khung nguyên thủy: NF110M-8000340

Số máy nguyên thủy: NF110ME-8000340

8. Xe mô tô: HONDA –DREAM màu nâu, BKS: 30K7-1350

Số khung đóng lại: C100M-0300948.

Số máy đóng lại: C100ME-0300948

9. Xe mô tô: HONDA-CUB; BKS: 29AA-04473

Số khung nguyên thủy: AA01-1721016

Số máy nguyên thủy: AA02E-3020997

10. Xe mô tô: SUZUKI-BEST màu xanh, BKS: 18-509-HK

Số khung: bị cắt không xác định

Số máy nguyên thủy: E417-TH120929

11. Xe mô tô: HONDA-LEAD màu đỏ; BKS: 30X1-8768

Số khung nguyên thủy: RLHJF2405BY108465

Số máy nguyên thủy: JF24E-0651302

12. Xe mô tô: HONDA-WAVE α màu xanh; BKS: 29P4-6095

Số khung đóng lại: RLHJA02083Y503750

Số máy đóng lại: JA02E-0503780

13. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu trắng đen; BKS: 29H8-8668

Số khung nguyên thủy: RLHHC09007Y667935

Số máy nguyên thủy: HC09E-5767805

14. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu xanh; BKS: 29H4-9614

Số khung nguyên thủy: NF100M-0059123;

Số máy nguyên thủy: NF100ME-???9123 (ký tự “?” không xác định).

15. Xe mô tô: PIAGIO-LX125 màu xanh; BKS: 30K4-3238

Số khung nguyên thủy: *RP8M661009V000077*

Số máy nguyên thủy: M661M*1056*

16. Xe mô tô: YAMAHA-NOUVO màu xanh trắng; BKS: 29T8-2289

Số khung: RLCN2B5204Y003931

Số máy: 2B5203931

17. Xe mô tô: SUZUKI-LIFAN màu đen; BKS: Không

Số khung nguyên thủy: *LX6PK37A3E1770016*

Số máy nguyên thủy: VLF1P53FMI-B*70000789*

18. Xe mô tô: HONDA- DREAM màu nâu; BKS: 29T2-6586

Số khung: không các định.

Số máy nguyên thủy: HA08E-0!...!55 (ký tự “!..!”không xác định)

19. Xe mô tô: YAMAHA – SIRIUS màu trắng đỏ, BKS: 29V5-3219

Số khung nguyên thủy: ??????310????1909 (ký tự “?” không xác định)

Số máy nguyên thủy: 3S31-061909

20. Xe mô tô: HONDA – WAVE α màu trắng; BKS: 29L5-054.02

Số khung nguyên thủy: RLHHC1213DY1452?? (ký tự “?” không xác định)

Số máy nguyên thủy: VLKZS1?0FMG-2*0007???5*

21. Xe mô tô: HONDA-SPACY; BKS: 29P6-6689

Số khung nguyên thủy: J04F-1007537

Số máy nguyên thủy: JF04E-2007565

22. Xe mô tô nhãn hiệu DRAGON màu xanh, BKS: 89H2-2376

Số khung nguyên thủy: VEXDCG013EX006569

Số máy nguyên thủy: LC152FMH*01753778*

23. Xe mô tô HONDA – Wave S màu đỏ xám, BKS: 61S2-8589

Số khung nguyên thủy: POCHBUMBB002213

Số máy nguyên thủy: 419213

24. Xe mô tô: HONDA màu đen bạc; BKS: 29L1-163.96

Số khung nguyên thủy: 235350

Số máy nguyên thủy: 3035292

25. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu nâu xám; BKS: 18F1-000.30

Số khung nguyên thủy: JC43E-1608880

Số máy nguyên thủy: C4319BY065635

26. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu đen xám; BKS: 18P9-7139

Số khung nguyên thủy: HC12E-0231089

Số máy nguyên thủy: Y-0609778

27. Xe mô tô: Nhãn hiệu YAMAHA màu xanh; BKS: 18S9-4367

Số khung nguyên thủy: 5VT2-59440

Số máy nguyên thủy: Y-059440

28. Xe mô tô: YAMAHA–NOUVO màu đen vàng; BKS: 29P1-191.04

Số khung nguyên thủy: RLCN22S208Y033457

Số máy nguyên thủy: 22S2-033457

29. Xe mô tô: HONDA-CDI màu đỏ, BKS: 19A1-1973

Số khung nguyên thủy: CG125-5156617

Số máy nguyên thủy: CG125E-2320399

30. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu xanh, BKS: 29H7-4373

Số khung nguyên thủy: VTMPCH0022T000680

Số máy nguyên thủy: LC152FMH*01284457*

31. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu xanh, BKS: 37B1-956.56

Số khung nguyên thủy: HC12E-5101252

Số máy nguyên thủy: RLHHC1214DY101233

32. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu đỏ, BKS: 29U9-1985

Số khung nguyên thủy: RLHHC09073Y653010

Số máy nguyên thủy: HC09E-0653048

33. Xe mô tô: YAMAHA-SIRIUS RC màu trắng đỏ đen, BKS: 23F1-021.55

Số khung nguyên thủy: RLCS5C640CY975800

Số máy nguyên thủy: 5C64-975787

34. Xe mô tô: HONDA-DREAM màu nâu, BKS: 36K6-6496

Số khung nguyên thủy: *LB411P105YB045817*

Số máy nguyên thủy: HD1P53FMH*00045845*

35. Xe mô tô: HONDA-DREAM màu nâu, BKS: 29R2-1280

Số khung nguyên thủy: RRKDCG1TT6XA00565

Số máy nguyên thủy: VTT17JL1P50FMG000565

36. Xe mô tô: HONDA-SPACY; BKS: 29L3-0096

Số khung nguyên thủy: Không xác định

Số máy nguyên thủy: JF04E-010482

37. Xe mô tô: HONDA-DREAM màu nâu, BKS: 21T4-5085

Số khung nguyên thủy: RLHHA0603WY109439

Số máy đóng lại: NF100ME-0034689

38. Xe mô tô: SUZUKI-SATRIA màu đen, BKS: 29F1-372.91

Số khung hàn ghép miếng kim loại đóng ký tự: RLSBE4AA030102215

Số máy nguyên thủy: Không xác định

39. Xe mô tô: HONDA-WAVE màu xanh, BKS: 88F8-6906

Số khung nguyên thủy: RLHHC1208BY194391

Số máy nguyên thủy: HC12E-294412

40. Xe mô tô: HONDA-AIRBLADE màu cam đen xám, BKS: 90B2-229.52

Số khung nguyên thủy: RLHJF6306FZ058569

Số máy nguyên thủy: JF63E-1058587

Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng hợp pháp số xe máy nêu trên đề nghị liên hệ đến đ/c Đặng Quang Trường (SĐT: 0977.131.292) Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội để phối hợp giải quyết. Trong thời gian 30 ngày kể từ khi ra thông báo này, nếu không có kết quả thì Công an quận Bắc Từ Liêm sẽ xử lý số xe máy nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.