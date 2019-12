Cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gắn biển số giả

ANTD.VN - Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi gắn biển số giả, sử dụng thiết bị "thay đổi" biển số trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội đầu Xuân 2020.

Qua theo dõi và phản ánh của dư luận, Cục CSGT phát hiện gần đây xuất hiện nhiều xe ô tô gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp (biển số giả), đặc biệt là xe có gắn biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng, xe gắn thiết bị “thay đổi” biển số xe... Các hành vi trên vi phạm nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục và CSGT Công an các địa phương tiến hành xác minh, làm rõ những trường hợp có dấu hiệu vi phạm được dư luận phản ánh; đồng thời chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc trong thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu Xuân 2020 phải xác định các hành vi gắn biển số giả, sử dụng thiết bị thay đổi biển số xe là một trong những nội dung trọng tâm cần phát hiện và xử lý nghiêm, tương tự như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Trường hợp sử dụng biển số giả, thiết bị thay đổi biển số CSGT sẽ tiến hành tạm giữ phương tiện, đồng thời phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ động cơ, mục đích để xử lý theo quy định của pháp luật.