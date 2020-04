Cảnh sát giao thông toàn quốc mong tiếp nhận những hình ảnh, clip vi phạm giao thông để xử lý nghiêm

ANTD.VN - Ngày 29-4, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, không chỉ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, lực lượng CSGT toàn quốc luôn sẵn sàng tiếp nhận các hình ảnh, clip ghi lại những vi phạm pháp luật về TTATGT, đặc biệt là các hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy do người dân cung cấp để xử lý nghiêm.

Theo Cục CSGT, tình trạng vi phạm Luật giao thông, đặc biệt là các hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Điều này thể hiện hành vi coi thường phạm luật, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông không có.

Tại khoản 11, Điều 80 - Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cho phép người có thẩm quyền xử phạt được sử dụng thông tin, hình ảnh thu được từ thiết bị ghi âm, ghi hình của cá nhân, tổ chức cung cấp để làm căn cứ xác minh, phát hiện hành vi vi phạm.

CSGT đã xử lý nhiều lái xe vi phạm từ việc người dân cung cấp thông tin, hình ảnh phương tiện vi phạm

Theo đó, không chỉ hình ảnh được ghi lại từ hệ thống giám sát hoặc các camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của lực lượng chức năng, mà các hình ảnh do người dân ghi lại trong quá trình tham gia giao thông cũng được sử dụng để lực lượng chức năng xác minh, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông.

Những trường hợp vi phạm TTATGT được người dân chụp ảnh, ghi hình lại hoặc đăng tải trên báo chí, mạng internet có thể chuyển cho lực lượng CSGT để xác minh làm rõ phương tiện, người thực hiện hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm vi phạm... Từ đó, lực lượng CSGT có cơ sở mời chủ phương tiện, người thực hiện hành vi vi phạm đến để xử lý theo quy định của pháp luật.

Mới đây, vào khoảng 7h ngày 16-4, lái xe Nguyễn Văn D (sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), điều khiển xe ô tô loại 47 chỗ ngồi; BKS: 29LD-053.XX chở công nhân Công ty Samsung đi làm. Khi điều khiển xe vào cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, do không chú ý quan sát, lái xe đã đi quá nút giao khoảng 20m. Thấy đường vắng, lái xe đã tiến hành quay đầu trên cao tốc, để đi vào thành phố Bắc Giang.

Hành vi của lái xe D đã gây bức xúc cho những lái xe khác và người tham gia giao thông trên đường. Vụ việc trên đã được camera hành trình của một phương tiện đang lưu thông ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Ngày 21-4, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ Cục CSGT (Đội 2) đã mời lái xe D lên làm việc. Tại Cơ quan CSGT Bộ Công an, anh D đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, anh D bị phạt tiền từ 17 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 6 tháng...

Trước đó, một thanh niên ở TP HCM, do khoe “chiến tích” điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ 234km/h trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng đã bị phạt 7,5 triệu đồng và tước Giấy phép lái xe 3 tháng.

Ngay với những trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy, khi được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin, các clip từ camera hành trình, camera an ninh của gia đình... đã giúp ích rất nhiều cho lực lượng CSGT trong việc xác minh, làm rõ phương tiện và người điều khiển. Do vậy, lực lượng CSGT toàn quốc sẵn sàng tiếp nhận các hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh vi phạm TTATGT, đặc biệt là các hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy do người dân cung cấp để xử lý nghiêm, không có vùng cấm, ngoại lệ...

Việc cung cấp thông tin vi phạm đến lực lượng chức năng cũng là thể hiện trách nhiệm công dân trong phòng, chống tội phạm và vi phạm về TTATGT. Để thuận tiện, người dân có thể liên lạc thông qua các số điện thoại của Cục CSGT và Phòng CSGT Công an các tỉnh (được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục CSGT: www.csgt.vn).

Tất cả các clip, hình ảnh này sẽ được lực lượng chức năng bảo mật thông tin về người cung cấp, cũng như khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông, tinh thần thượng tôn pháp luật, tạo môi trường giao thông văn hóa, văn minh, lành mạnh và an toàn.