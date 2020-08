CAH Hoài Đức thông báo tìm chủ sở hữu xe máy

14:34 12/08/2020 0 P.V

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đang tiến hành điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 28-5-2020 tại thôn Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.